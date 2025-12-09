Zeit, sich an den Grund dieser Saison zu erinnern – Buddy Christ! Folge verlost ein Steelbook und zwei 4K Ultra HD-Editionen der Kevin-Smith-Komödie Dogmazur Feier des 25-jährigen Jubiläums des Films.

DogmaSmiths vierter Film als Autor und Regisseur, spielt Matt Damon und Ben Affleck als abgelehnte Engel auf der Suche nach der Rückkehr in den Himmel, egal wie viele Menschen sie dabei töten müssen. Zur Besetzung gehören außerdem Linda Fiorentino, George Carlin, Salma Hayek, Chris Rock, Alan Rickman, Jason Mewes und Alanis Morissette als Gott. Nach Jahren der Rechtestreitigkeiten erlangte Smith letztes Jahr endlich die Kontrolle über den Kultklassiker zurück, was zu einer Rückkehr in die Kinos und dieser glänzenden neuen 4K-Veröffentlichung führte.

Die 4K-Veröffentlichung von Dogma Enthält neue Sonderfunktionen, darunter eine spezielle Videoeinführung von Smith, eine Frage-und-Antwort-Runde, die Featurette „Establishing Shot“ mit Kameramann Robert Yeoman, gelöschte Szenen und das 25-jährige Jubiläum Dogma: Offenbarungen der leicht beleidigten Broschüre. Machen Sie unten mit, um zu gewinnen (oder klicken Sie hier), und vergessen Sie nicht, sich noch einmal unser aktuelles Interview mit Smith anzusehen, in dem er eine wichtige Änderung verriet, die er vornehmen würde Dogma „Wenn ich es könnte, George Lucas.“

Sie möchten nicht würfeln, ob Sie bei der Verlosung gewonnen haben? Sie können entweder die Steelbook- oder die 4K Ultra HD-Edition selbst über Amazon kaufen. Oder Sie kaufen beides! Das ist zwischen dir und Alanis. Behalten Sie auch den Himmel im Auge, denn Smith sagt, er arbeite an einem Dogma Fortsetzung, während wir sprechen.

Gewinnen Sie eine 4K Ultra HD- oder Steelbook-Kopie von Dogma