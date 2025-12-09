Es markiert auch den Abschluss nicht nur seiner Vaterfigur-Fixierung, sondern auch einer „bestimmten Art, eine Geschichte zu erzählen, die für mich interessant war. Jetzt bin ich bereit, wirklich Angst zu haben.“ Er zitiert den Rat seines Filmemacherkollegen David Cronenberg, der ihm sagte: „‚Man muss sich wieder einschüchtern und eine neue Stimme finden.‘“

Del Toro nennt das nach Frankenstein Moment ein „Neustart“, denn „wenn man älter wird und ein paar Jahrzehnte Zeit hat, sein eigenes Ding zu machen, muss man aufhören, ‚sein eigenes Ding zu machen‘.“ Sie müssen nach einem anderen Werkzeugsatz suchen. Sonst wirst du älter und verlierst dich in deinen eigenen Erwartungen an dich selbst.

Del Toro weiß, dass er sich in der späteren Phase seiner Karriere befindet, und räumt ein, dass einige Filmemacher, wenn sie an diesem Punkt angelangt sind, „einfach immer das Gleiche machen und dann etwas nervöser werden“. Allerdings zitiert er Filme aus der Spätphase seiner Karriere wie den von Alfred Hitchcock RasereiSam Peckinpahs Bring mir den Kopf von Alfredo Garciaund John Hustons Die Toten als Beweis dafür, dass spannende Arbeit noch möglich ist.

Für die Zukunft will er also „verschiedene Erzählungen, verschiedene Werkzeuge und verschiedene Arten, eine Geschichte zu erzählen, testen. Hoffentlich sind sie überzeugend. Ich weiß es noch nicht. Man kann nicht alles aufgeben, aber man kann bewusst versuchen, die Dinge anders zu machen.“

Wenn es jedoch darum geht, neue Werkzeuge und Techniken zu erforschen, gibt es eine Sache, an der del Toro nicht interessiert ist. In den letzten Monaten hat er sich zu einem der schärfsten Kritiker entwickelt, wenn es um generative KI geht, oder wie er es definiert, „Aneignung einer Kunstform anhand von Beispielen, die von Menschen geschaffen wurden“.

„Ich denke, es kann Fälle geben, in denen Wissenschaftler und Praktiker aller Disziplinen ihre Hand hoben und sagten: ‚Könnten Sie uns KI geben?‘ Ich glaube nicht, dass irgendein Künstler die Hand gehoben und gesagt hat: „Könnten Sie uns KI besorgen?“ Vielleicht liege ich völlig falsch, das gebe ich gerne zu, aber Kunst ohne Schmerz ist Illustration. Wenn es einer Gesellschaft gelingt, Lieder, die von KI geschrieben wurden, zum Erfolg zu führen, dann verdient diese Gesellschaft ohne Zweifel Lieder, die von KI geschrieben wurden.“

Er glaubt allerdings nicht, dass das passieren wird. „Ich glaube, man hört sich Paul McCartney und John Lennon an und weiß, dass John Lennon seine Mutter durch einen Verkehrsunfall verloren hat. Wenn man Bob Dylan hört, weiß man, dass Dylan die Kluft zwischen Folk und Rock auf eigene Gefahr überwunden hat. Diese Musik kommt nicht ohne das Leben, die Biografie und die Kämpfe aus. Wissen Sie, van Gogh musste institutionalisiert werden. Er stritt erbittert mit Gauguin. Er verkaufte nie wirklich ein Gemälde. All diese Dinge zeigten die Dringlichkeit von.“ seine Pinselstriche, wenn man etwas davon entfernt, dann ist es illustrative Kunst und illustriert etwas, das nicht gelebt wird.

Wenn man in diesem Zusammenhang über KI spricht, knüpft das natürlich an Frankenstein und seine Kernerzählung, die manche als Parabel über die Gefahren der Wissenschaft interpretiert haben. Allerdings meint del Toro, dass es tatsächlich um einen Mangel an Analyse geht, und zitiert einen Satz von Mia Goths Elizabeth: „Das passiert, wenn Ideen von Dummköpfen verfolgt werden.“

„Man kann ein kluger, brillanter Wissenschaftler oder ein brillanter Vater sein und trotzdem menschlich sehr dumm sein. Und ich betrachte mich nicht als Ausnahme“, sagt del Toro. „Ich kämpfe für mein Recht, fehlbar, dumm und menschlich zu sein. Ich mag es. Und ich denke, dass manchmal die großen Lösungen der Menschheit aus dieser Fehlbarkeit resultieren. Und meistens entstehen die großen Katastrophen der Menschheit aus dem Wunsch nach Unfehlbarkeit.“

In diesem Sinne der Fehlbarkeit wird er nicht sagen, dass sein nächster Film „völlig“ anders sein wird als die bisherigen. „Du bist wie ein Hund mit deinem Schwanz. Du kannst nicht vor deinem Schwanz davonlaufen – er wird dich jagen, egal was passiert. Aber ich glaube, Hitchcock hat immer gesagt, dass Wiederholung Stil ist, und man kann definitiv versuchen, sich von Wiederholungen zu lösen.“

Angesichts der Tatsache, dass viele seiner jüngsten Filme auf bereits existierenden Werken basieren, frage ich ihn, ob noch weitere Adaptionen auf seiner Wunschliste stehen. Dabei erwähnt er das lange diskutierte In den Bergen des Wahnsinnsglaubt er nicht, dass es möglich ist, es „so zu machen, wie ich darüber nachdenke“, und obwohl es viele andere Adaptionen gibt, die er gerne auf der Leinwand sehen würde, ist es ein Unterschied, ob er sie selbst macht oder sie als Produzent vorantreibt.

Im Moment sagt er: „Das, worauf ich am meisten neugierig bin, ist das Leben, denn zu diesem Zeitpunkt habe ich mindestens drei Viertel meines Lebens hinter mir. Was ist das wertvollste Metall auf meinem gesamten Planeten? Zeit.“

Frankenstein wird jetzt auf Netflix gestreamt.