Unser Rückblick auf den Jahresbericht 2025 geht weiter mit der Rangliste der 25 besten TV-Sendungen des Jahres. Bleiben Sie hier den ganzen Monat über auf dem Laufenden, um weitere Auszeichnungen, Interviews und Listen zu erhalten – einschließlich unserer 50 besten Alben des Jahres 2025 und der 25 besten Filme des Jahres 2025. Stimmen Sie für Ihre Lieblingspopkultur des Jahres ab, indem Sie die 2025 wählen Folge Leserumfrage.

Das Fernsehen zeichnet sich dadurch aus, dass es als Zeitkapsel für die Gesellschaft dient. Ob seit Jahren in der Entwicklung oder wöchentlich live produziert, es ist ein Medium, das die Stimmung der Welt besser als die meisten anderen einfangen kann. Die besten Shows des Jahres 2025, darunter Die Probe, Andor, Pluribus, JugendUnd Abfindungalle waren diesem wilden Jahr gewachsen. Sie haben uns auch immer wieder überrascht.

Während sich die Welt immer weiter aus den Fugen drehte, trafen die besten Fernsehsender des Jahres oft unpassende Entscheidungen oder kamen von unerwarteten Orten. Stillgelegte Franchise-Unternehmen wurden trotz aller Widrigkeiten zum Besseren wiederbelebt. Genres vermischen sich, Science-Fiction und Comedy sowie Horror und Drama vereinen sich zu neuen Interpretationen klassischer Erzählungen. Die größte Wendung des Jahres: Folge Wir sahen uns buchstäblich in einer dieser Shows und spielten eine größere Rolle in der Erzählung, als irgendjemand hier hätte erwarten können.

Für so viele, darunter auch die Protagonisten von mehr als einer Apple-Show, bietet das Fernsehen einen Ausweg. Die aufregendsten Shows des Jahres haben immer noch Möglichkeiten gefunden, uns Episode für Episode zum Nachdenken und Fühlen anzuregen.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur