Dank der allgemeinen kreativen Unruhe von Clarke und Co. und ihrer Weigerung, einfach nur die Dinge zu tun, war das Pendel – im Nachhinein vielleicht erwartungsvoll – zurück in die feurigen Tiefen des Metalls geschwungen. Und wie die Sängerin erklärt, lag das nicht nur an der stilistischen Ermüdung, Nacht für Nacht die gleichen Lieder zu spielen. Die Entscheidung beruhte auch auf einer besonderen Offenbarung seiner kreativen Stärken und seiner Identität als Künstler.

„Was ist mit dem passiert? Unendlicher Granit Shows war viel Eindämmung. Ich musste wirklich still bleiben, um mich zu konzentrieren, zu singen und mich einfach anders zu präsentieren“, sagt er. „Ich glaube nicht, dass ich auf der Bühne wirklich so bin. Ich denke, dass wir etwas wilder sein müssen. Ich muss etwas psychotischer sein … Als wir also wieder anfingen, Songs zu schreiben, wurde es ganz natürlich härter, vor allem, weil wir wollten, dass die Live-Show wieder das wird, was sie einmal war.“

Um es klarzustellen: Einsame Menschen mit Macht ist keine Kurskorrektur. Es ist keine Rückkehr zur Form, die das Unrecht eines gescheiterten Experiments wieder gutmachen soll. Zum einen greifen die Songs Stile wieder auf, die auf weitgehend fehlten Unendlicher Granit, Einsame Menschen mit Macht ist alles andere als ein Projekt, das sich lediglich auf den Lorbeeren der Band ausruht. Genau wie bei jeder ihrer anderen Veröffentlichungen sind der Ton, die Ausführung und die thematische Kraft der Platte ganz und gar einzigartig und nur sie selbst.

Darüber hinaus gibt es noch viel mehr davon Unendlicher Granit’s DNA in Einsame Menschen mit Macht als vielen Fans wahrscheinlich bewusst ist. Wenn Sie genau hinhören, werden Sie hören, wie die Band das wiedergibt, was auf der LP von 2021 funktioniert hat, und Sie werden die krassen Unterschiede zwischen den beiden Projekten hören.

„Wir haben viel mitgenommen Unendlicher Granit „Wir schreiten mit dieser Platte voran, vor allem in den Songstrukturen selbst“, erklärt Clarke. „Die Übung mit Unendlicher Granit Es ging darum, das Fett zu reduzieren und zu verhindern, dass sich die Dinge abnutzen. Ich denke, wir neigen dazu, uns wirklich auf Wiederholungen zu konzentrieren, und ich denke, dass das einen Zweck erfüllt, aber nachdem wir es zu diesem Zeitpunkt für vier Platten gemacht hatten, brauchten wir einfach etwas anderes. Der große Fokus lag dort auf der Dynamik und darauf, das emotionale Crescendo, das wir bei unserem Songwriting gerne erreichen, schneller zu erreichen – etwas, das sparsamer ist.“

„Ich denke, wir haben diese Übungen gemacht und sie hier wirklich angewendet. ‚Magnolia‘ ist ein großartiges Beispiel. Meiner Meinung nach ist es immer frisch. Kein Riff geht zu lang. Es ist viel los, aber es ist in fünf Minuten enthalten. Was für uns ein kurzes Lied ist“, fügt er lachend hinzu.

Es handelt sich um eine Formveränderung, die bereits sichtbar ist, bevor man ins Spiel kommt. Während bei den ersten vier Werken von Deafheaven die Tracklisten kurz waren (nie mehr als sieben Songs) und die Songlängen lang waren (oft über 10 Minuten), Einsame Menschen mit Macht zielt auf das Gegenteil ab. Die Platte umfasst 12 Songs (darunter drei „Incidental“-Tracks mit den Gastsängern Jae Matthews von Boy Harsher und Paul Banks von Interpol), und kein einziger Song erreicht die zweistellige Minutenmarke. Ja, es gibt hier noch einige längere Stücke – wie das fesselnde, epische „Winona“ – aber wie Clarke sagte, relativ gesehen waren Deafheaven noch nie so auf den Punkt gebracht.

Eine solche Prägnanz ist eines davon Einsame Menschen mit Macht’s größte Stärken. Die dynamischen Strukturen und kraftvollen Höhepunkte, für die Deafheaven bekannt ist, sind immer noch vorhanden, aber die Geschwindigkeit und Wildheit passen perfekt zur Rückkehr der Band zu schweren Gitarrentönen, blutrünstigen Riffs und stampfenden Trommeln. Darüber hinaus bietet es Clarke eine neue Möglichkeit, seinem Schreiben einen Rahmen zu geben und den thematischen Bogen des Albums zu bilden.

Ähnlich wie die visuelle Ästhetik des Schnappschusses, die den Veröffentlichungszyklus des Albums definierte, ist auch die Lyrik von Einsame Menschen mit Macht bietet reichhaltige Schauplätze, ein unausweichliches Gefühl des Aufruhrs und poetische Erkundungen menschlicher Interaktionen unterschiedlicher Art. Es ist nicht so ausdrücklich politisch, wie der Titel vermuten lässt, obwohl das nur in dem Sinne stimmt, dass es keine Namen von Politikern nennt oder kaum verhüllte Allegorien für die Themen von heute bietet. Stattdessen handelt es sich um ein Album, das besessen vom Innenleben von Menschen ist, sogar (oder vielleicht besonders) von denen, die schreckliche Dinge tun.

„Für uns dreht sich alles irgendwie um das Innere. Ich denke, dass Deafheaven für mich oft ein Gefäß ist, um zu versuchen, persönliche Gefühle zu verstehen. Gleichzeitig denke ich, dass es einfach unmöglich ist, einen Großteil der heutigen Realität zu ignorieren … diese Art von schrecklichem Gefühl“, sagt Clarke. „Es fühlt sich alles schlecht an, auch wenn es kein ‚alltägliches Schlimmes‘ ist.“ Ich wollte das zum Ausdruck bringen, ohne allzu offensichtlich zu sein … Ich neige dazu, etwas über das Universelle durch persönliche Dinge zu lernen und die Welt als Ganzes durch die Details meines eigenen Alltagslebens zu verstehen. Also habe ich getan, was ich konnte, um dort eine Brücke zu bauen.