In einer neuen Titelgeschichte mit unserer Heavy-Band des Jahres 2025 Deafheaven neckt Frontmann George Clarke, dass neue Musik früher kommt, als die Fans vielleicht erwarten.

„Ich schätze, das ist das erste Mal, dass ich das sage, und vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, weil das Jahr zu Ende geht, aber wir werden nächstes Jahr neue Musik haben“, bestätigt er. Viel einfacher geht es nicht – seien Sie gespannt auf weitere seismische Blackgaze von Deafheaven im Jahr 2026.

Für langjährige Fans mag die Neuigkeit etwas überraschend sein, da sich Deafheaven zwischen den Veröffentlichungen traditionell Zeit gelassen hat und ihre neuesten, Einsame Menschen mit Machterst im März dieses Jahres eingestellt. Zur Veranschaulichung: Zwischen diesem Projekt und seinem Vorgänger lagen ungefähr vier Jahre. Unendlicher Granit. Zuvor dauerten die Pausen zwischen den Alben zwischen zwei und drei Jahren.

Natürlich ist noch unklar, ob die „neue Musik“ die Form einer weiteren LP in voller Länge oder einer Veröffentlichung in kleinerem Umfang annehmen wird. Aber hey, es schadet nicht, auf ein weiteres Album zu hoffen!

Clarke kündigte nicht nur neue Musik an, sondern teilte auch mit, dass Deafheaven im Jahr 2026 ausgedehnte Touren planen.

„Alles, was ich tun möchte, ist, den Kopf gesenkt zu halten und auf Tour zu gehen, gute Shows zu haben, coole Leute zu treffen und an coole Orte zu gehen. Es ist das Gleiche wie vom ersten Tag an“, erzählt er Folge. „Wir werden viel auf Tour sein. Wir werden also sehr, sehr beschäftigt sein. Es wird geschäftiger sein als dieses Jahr, was ein Segen ist.“

Bisher hat die Band nur eine Handvoll Auftritte in ganz Europa sowie einen Stopp beim Sick New World Festival im nächsten Jahr in Texas angekündigt (Tickets gibt es hier). Vermutlich deuten Clarkes Kommentare darauf hin, dass sie irgendwann in naher Zukunft Konzerte in Nordamerika hinzufügen werden.

Schauen Sie sich unsere vollständige Titelgeschichte zur Heavy Band des Jahres 2025 mit Deafheaven an. Dann lesen Sie, warum wir benannt haben Einsame Menschen mit Macht zum besten Heavy-Album des Jahres gewählt und sehen Sie, wo es auf unserer Liste der 50 besten Alben des Jahres 2025 platziert ist.