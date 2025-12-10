Zwei Projekte mit Charli XCX werden beim Sundance Film Festival 2026 Premiere haben: Der Momentdie von Aidan Zamiri inszenierte Mockumentary mit Charli als Popstar, und Ich will deinen Sexder von Gregg Araki inszenierte Erotikthriller mit Charli in einer unbekannten Nebenrolle.

Der Moment wurde auf der Grundlage einer ursprünglichen Idee von Charli XCX konzipiert, die ihre Erfahrungen mit der Veröffentlichung eines Albums und ihrer ersten Headliner-Tour fiktionalisieren und gleichzeitig die Musikindustrie persiflieren wollte. Sie spielt neben Rosanna Arquette, Alexander Skarsgård, Kate Berlant, Jamie Demetriou und mehreren anderen, darunter Kylie Jenner, AG Cook und Shygirl.

Ich will deinen Sex wurde von Araki gemeinsam mit Kayley Scortino geschrieben und spielt Olivia Wilde als provokante Künstlerin und Cooper Hoffman als ihre sexuelle Muse. Charli XCX wird zusammen mit Daveed Diggs, Chase Sui Wonders, Mason Gooding, Johnny Knoxville, Margaret Cho und anderen auftreten. Beide Filme feiern ihre Premiere auf dem Festival, das vom 22. bis 27. Januar in Park City, Utah, stattfindet.

Das ist noch nicht alles für Charli XCX im Kino im Jahr 2026. Sie hat den Soundtrack zu Emerald Fennells kommender Adaption von gemacht Wuthering Heightsfür das sie bereits die Singles „House“ (feat. John Cale) und „Chains of Love“ veröffentlicht hat. Charli wird auch in Cathy Yans kommendem Thriller auftreten Der Galeristmit Natalie Portman, Jenna Ortega und anderen.