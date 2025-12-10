Und während es nichts als Liebe gibt Für Pharrells ehemaligen Mitarbeiter bei „The Neptunes“, Chad Hugo, stimmen die beiden nicht mit Internetkommentatoren überein, die behaupten, dass es Pharell ohne seinen alten Partner schlechter geht. „Es ist schwer für mich, das zu hören, weil ich aus erster Hand weiß, dass Pharrell selbst produziert hat Die Hölle hat keine Wut,„ Pusha T erinnert sich an ihr Album von 2006, das The Neptunes zugeschrieben wird. „Und das ist mein Lieblingsalbum von Clipse.“

Dieses Vertrauen in Pharrell war mit einem neuen Standort verbunden: Die Aufnahme erfolgte in Paris im Hauptquartier von Louis Vuitton. Clipse fand Inspiration bei „Modekreativen, die den ganzen Tag äußerst kritisch sind“, und die Brüder verließen sich auf sie als Resonanzboden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was funktionierte und was nicht. Pusha sagt: „Man sieht sehr akribische Leute, die nicken und wippen, und manchmal auch nicht. Ich habe sie sogar in Zeiten verwendet, in denen Pharrell und ich uns in einem Takt uneinig waren. Ich denke nur, hör zu, Mann, bei so einem Scheiß rührt sich doch niemand, Bruder.“

Zu anderen Zeiten gaben Mitarbeiter von Louis Vuitton eine Bestätigung. Das Paar wusste, dass „Birds Don’t Sing“, ein Lied über den Tod ihrer Eltern und einer der besten Tracks des Jahres 2025, funktionierte, als die Modeschöpfer in Tränen ausbrachen. „Sie weinen an einem Skizzenschreibtisch, an einem Stoffschreibtisch, an einem Schuhschreibtisch, während das hier entsteht“, erklärt Push.

In gewisser Weise folgte die Arbeit bekannten Mustern. „Pusha kommt immer zuerst ins Studio“, erklärt Malice. „Für mich gab es schon immer den Druck, niemals der Außenseiter sein zu wollen. Weißt du, du willst alles geben, dein Bestes geben, um es entweder zu übertreffen, aber wenn nichts anderes, dann zumindest dem gerecht werden und mit ihm vergleichbar sein. Ich denke also, dass dieser Druck schon immer auf mir lastete.“

Aber in anderer Hinsicht entwickelte sich das Duo immer noch weiter. Einer der ersten Titel, die sie der Öffentlichkeit präsentierten, war „Chains & Whips“ bei einer Modenschau von Louis Vuitton im Jahr 2023; In dem Lied disst Pusha T den Drake-Partner Jim Jones, und ein paar Titel später Lass Gott sie aussortieren holt den Travis Scott-Diss „So Be It“ heraus. Aber als wir hier reden, ist Push von der Kultur der Dissidenten-Tracks desillusioniert.

„Für mich ist es irgendwie tot“, sagt er mir. „Es ist das Lösegeld für das, was ein Dissidenten-Track früher brachte: Es gab einen klaren Sieger. Jemand hat sich wirklich verabschiedet und dann war es der letzte Mann, der noch übrig war. Jetzt ist es nur noch eine ganze Menge Lärm. Selbst nachdem wir Gewinner gefunden haben, ist es immer noch Lärm. Und es ist wie: Mann, wofür ist das dann?

„Ich habe dieses Kapitel irgendwie durchgearbeitet und bin darüber hinweg“, fährt er fort. „Ich befinde mich gerade an einem Punkt, an dem ich nicht einmal mit anderen Menschen Musik machen möchte, obwohl ich noch jemanden anderen in meiner Musik haben oder im Mittelpunkt meiner Musik stehen möchte. Was wir hier (mit Clipse) machen, ist für mich das nächste Level. Ich habe das Gefühl, dass der Geschmack über allem anderen steht.“

Lass Gott sie aussortieren ist ein Album für Erwachsene. Zusätzlich zu einigen der klassischen Clipse-Themen gibt es eine Perspektive, die wir eigentlich nur dann bekommen, wenn wir selbst Kinder haben, wenn wir unsere Eltern verlieren oder verloren haben und wir uns als Teil einer ununterbrochenen Kette sehen können, die sich vor uns zurückzieht und in eine Zukunft hineinreicht, die wir nicht sehen werden. Die langen Ansichten des mittleren Alters werden im Rap selten thematisiert.

Bei Pusha T liegt diese ununterbrochene Kette auf dem Rücksitz des Autos. „Mein Sohn ist fünf und er hat es erst kürzlich herausgefunden“, sagt er über seine Rap-Karriere. Als sein Sohn das emotionale Herzstück des Albums, „Birds Don’t Sing“, spielte, begann er Fragen zu stellen, die die Eltern überraschten. „Er fragte seine Mutter: ‚Warum ist das Lied so traurig?‘ Sie rief mich einfach so an: ‚Oh mein Gott, was soll ich sagen?‘“

Eine glücklichere Erkenntnis hatte Malice mit seinen Kindern auf einer Party. „Wir waren in Ohio bei Dave Chappelle, und er spielte die gesamte Solomusik meines Bruders, und mein Sohn drehte einfach durch. Ich wusste es nicht einmal; er kannte alle Wörter, Wort für Wort.“

Das ist die Freiheit der neuen Clipse: Sie konkurrieren nicht mit der Jugend und versuchen nicht, die Narben des mittleren Alters zu verbergen. Sie bieten einfach das an, was Malice „Clipse in Echtzeit“ nennt, mit der Wahrscheinlichkeit, dass sie in Zukunft ein Fallenhaus besuchen wie eine Eltern-Lehrer-Konferenz.

„Es wäre sehr betrügerisch, sich zu äußern und auf eine Weise zu handeln, die nicht wirklich von einem selbst stammt“, sagt Malice. Sie haben sich verändert, und zum Nutzen aller hat sich auch die Musik verändert.