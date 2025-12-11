<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

D’Arcy Carden kam vorbei, um mit Kyle Meredith über die neue Staffel von zu sprechen Beutewo sie die geheimnisvoll glamouröse, möglicherweise verstörte, definitiv keine Italienerin Luciana spielt. Die Schauspielerin – bereits geliebt von Der gute Ort, Eine Liga für sich, Barryund dieses Jahr Skizzieren – bricht ein Beute mit einem Charakter, der zu gleichen Teilen aus Charme, Offensive und Chaos-Engine besteht. Carden erzählt Meredith, dass der Einstieg in die Rolle bedeutete, mit mehreren Akzenten zu jonglieren, spontan zu improvisieren und sich voll und ganz in einen der wildesten Gastauftritte der Serie zu stürzen, die es je gab. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Carden sagt, dass die Komödie von Luciana „alles auf dem Papier“ war, aber die Autoren ermutigten sie, die Extreme der Figur auszureizen: „Es war wie das Geschenk meines Lebens. Ich habe ihnen immer wieder gedankt.“ Zu diesem „Geschenk“ gehörte es, zwei Versionen derselben Figur zu spielen: eine übertriebene italienische Persönlichkeit und eine überraschende Enthüllung ihrer wahren Wurzeln in Delaware – ein Akzent, der, wie Carden zugibt, viel schwieriger war. „Italienisch? Das haben wir alle irgendwie probiert. Aber Delaware? Das kam mir überhaupt nicht in den Sinn“, lacht sie. Sie beschreibt auch die Zusammenarbeit mit der Regisseurin Carrie Brownstein (von Sleater-Kinney) bei Lucianas Zeitlupenauftritt: „Carrie beschrieb genau, was sie wollte – das Licht, das Schütteln, den Kuss – und sie war einfach schwindelig hinter dem Monitor.“ Ja, es gibt Outtakes, in denen sie zeigt, wie sie Maya Rudolph absurd lange küsst: „Irgendwann öffneten wir beide unsere Augen und dachten … was machen wir?“

Über die Akzente hinaus vertieft sich Carden in den Nervenkitzel improvisierter Zeilen wie „When’s the first time you six-nine?“ und wie viel Spaß es gemacht hat, die zunehmend aus dem Gleichgewicht geratenen Seiten der Figur zu enthüllen. Sie teilt auch ihre tiefe Liebe zur Musik, angefangen beim Stoppen von Lenny Kravitz bis hin zur Zusammenarbeit mit Katie und Allison Crutchfield von Waxahatchee/Snowcaps für ein Geburtstagskonzert im Largo. „Mein Traum ist es, Backgroundsängerin zu werden“, erzählt sie Meredith und beschreibt mit viel Elan einen Abend, an dem auch Courtney Barnett, Jeff Tweedy, Aidy Bryant, Will Forte und mehr auftraten.

Hören Sie, wie Darcy Carden darüber spricht BeuteAkzente, Waxahatchee-Geburtstage und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.

