Das Sundance Film Festival hat sein Programm für 2026 vorgestellt, das die Weltpremiere eines Dokumentarfilms über Courtney Love mit dem Titel „ Antiheldin.

Der von Edward Lovelace und James Hall gemeinsam inszenierte Spielfilm verspricht, die „ungefilterte und entschuldigungslose“ Geschichte der inzwischen nüchternen Love zu enthüllen, während sie kurz davor steht, zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wieder neue Musik zu veröffentlichen.

Zu den anderen bemerkenswerten Projekten, die in Park City Premiere haben, gehören zwei für Charli XCX: A24 Der Momentdas sie konzipiert hat und in dem sie die Hauptrolle spielt, Und ICH Willst du deinen Sex neben Olivia Wilde und Cooper Hoffman. Die Festivalpremieren finden von Donnerstag, 22. Januar, bis Dienstag, 27. Januar, statt.