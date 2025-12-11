South ParkDer aus mehreren Episoden bestehende Handlungsbogen um Donald Trump und Satans Liebesbaby fand am Mittwochabend mit einer weihnachtlichen Episode mit dem Titel „Crap Out“ seinen epischen Abschluss.

***Große Spoiler im Voraus***

Der Verlauf der Folge folgt drei weihnachtlichen Wunderwünschen: Stan hofft auf eine Wende des Schicksals, nachdem sein Vater seinen Job verliert, seine Familie ihr Zuhause verliert und er schließlich in einem Pflegeheim lebt; Trump plant weiterhin, Satans Baby loszuwerden; und Satan bereitet sich im Weißen Haus eifrig auf die Ankunft ihrer bösen Brut vor.

Um seinen Wunsch wahr werden zu lassen, begibt sich Stan auf die Toilette, um Mr. Hankey herbeizurufen, wird dort aber von den satanischen Woodland Creatures begrüßt – eine Reminiszenz an die klassische Weihnachtsepisode der 8. Staffel. Währenddessen trifft Satan beim Wäschewaschen auf „Trumps Spermalappen“ Towelie und deckt die Wahrheit über Trumps sexuelle Beziehung mit JD Vance und seinen Plan, das Baby loszuwerden, auf.

Satan macht sich auf den Weg nach South Park, um Trump zur Rede zu stellen (der selbst dort ist, um Peter Thiel aus dem Gefängnis zu befreien). „Dieses Kind wird geboren, und dieses eine Mal musst du mit den Konsequenzen deines Handelns leben“, erklärt Satan. Aber Trump findet einen unerwarteten Verbündeten in Jesus, einem reformierten, gitarrenspielenden christlichen Bruder: „Lassen Sie Ihre Hände von meinem Präsidenten!“ ruft Jesus. „Ich habe einen weiteren christlichen Mistkerl bekommen, der mir hilft, das zu bekommen, was ich will“, kräht Trump eifrig. (Nebenbei erfahren wir auch, dass Trump nichtjüdische Warzen hat.)

Das alles führt zu einer dramatischen Pattsituation im Krankenhaus, da die Geburt Satans bevorsteht und Trump, Vance, Jesus, Thiel und Pete Hegseth Stan und die Waldkreaturen anstarren. „Ich weiß nur, dass ich jemandem helfen sollte, sein Weihnachtswunder zu vollbringen“, erklärt Stan in einer leidenschaftlichen Rede und zwingt Jesus, die Seite zu wechseln.

Aber die Wendung ist umstritten: Der Arzt informiert alle darüber, dass das Baby einen Epstein-Anfall erlitten hat, indem es sich durch Erhängen das Leben genommen hat. Es gibt sogar eine verlorene Minute Ultraschallaufnahmen.

Das ist eine Überraschung South Park Folgen bis zum nächsten Herbst – oder möglicherweise für immer, wenn Trump beschließt, Trey Parker und Matt Stone nach den Eskapaden dieser Staffel in einen Gulag zu werfen. Es war mir ein Vergnügen, es noch einmal zusammenzufassen; Tauchen Sie hier in unsere vollständige Berichterstattung ein.