Billie Eilish hat den ersten Trailer zu enthüllt HIT ME HARD AND SOFT: DIE TOUR (LIVE IN 3D)ihr neuer Konzertfilm, bei dem James Cameron und Eilish selbst gemeinsam Regie führten.

Der neue Konzertfilm des Popstars wird in immersivem 3D präsentiert und kommt am 20. März 2026 in die Kinos. Der Trailer zeigt Eilish mitten auf ihrer riesigen „HIT ME HARD AND SOFT TOUR“, einem weltweiten Auftritt, der zur Unterstützung ihres dritten Albums stattfand Schlag mich hart und sanft. Während die Arenakonzerte stattfinden, zeigt der Trailer mehrere weitreichende Aufnahmen von Eilish, wie sie alte und neue Lieder aus verschiedenen Blickwinkeln vorträgt, unterlegt mit Interpretationen von „Bury a Friend“, „Bad Guy“ und „THE GREATEST“.

Zwischen den Konzertaufnahmen wird jedoch gezeigt, wie Eilish die intensive Bewunderung ihrer Fans verarbeitet (einschließlich Kratzern an ihren Händen, die sie sich von den oft lautstarken Besuchern auf Barrikaden zugezogen hat, und einer Gruppe von Fans, die vor Eilishs Hotelzimmer kampieren), wie sie mit dem Leistungsdruck zurechtkommt und sich auf Freunde und Familie (und offenbar auf einen Welpenraum) verlässt, um sich von der energiegeladenen Natur des Tourneens zu erholen.

Verwandtes Video

Cameron trägt dazu bei, diesen immersiven Einblick in Eilishs Tourleben zu ermöglichen, der eine Technologie einsetzt, die „noch nie zuvor verwendet“ wurde, um das gesamte „HIT ME HARD AND SOFT TOUR“-Erlebnis einzufangen. Es kommt auch zu einem emotionalen Moment, als Cameron Eilishs erste Auftritte ohne ihren Bruder Finneas dokumentiert, der ihre Tour kurzzeitig verließ, um Ende letzten Jahres seinen eigenen Solo-Auftritt zu unternehmen. Sehen Sie sich den vollständigen Trailer an HIT ME HARD AND SOFT: DIE TOUR (LIVE IN 3D) unten.

Eilish hat den neuen Konzertfilm ursprünglich bei einem Auftritt in Manchester im Juni angekündigt und dem Publikum gesagt, dass sie „vielleicht mehr Kameras als sonst bemerkt haben“ und dass sie mit James Cameron an etwas „Besonderem“ in 3D arbeite. Sie bestätigte den Konzertfilm letzten Monat, teilte ein Foto von sich mit Cameron auf ihrem Instagram und schrieb: „Es war wirklich ein wahrgewordener Traum, es festzuhalten und gemeinsam mit @jamescameronofficial bei diesem Film Regie zu führen.“

Was Cameron betrifft, sein Neuer Avatar Film, Feuer und Aschekommt am 19. Dezember in die Kinos.