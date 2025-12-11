Jeffrey Garcia, ein Komiker und Synchronsprecher, der vielleicht am besten für die Darstellung von Sheen Estevez in der Nickelodeon-Serie bekannt ist Die Abenteuer von Jimmy Neutron: Boy GeniusEr ist im Alter von 50 Jahren gestorben.

TMZ berichtet, dass Garcia am Mittwoch verstarb, nachdem ihm die lebenserhaltenden Maßnahmen entzogen worden waren. In den letzten Monaten hatte er schwere medizinische Probleme erlitten, darunter ein Gehirnaneurysma, einen Schlaganfall und eine Lungenentzündung.

Zu Garcias weiteren Auftritten gehörte die Synchronarbeit in Filmen Rio Und Rio 2, Glückliche FüßeUnd Zurück im Barnyard. Die Popularität seines Charakters in Jimmy Neutron führte auch zu einer Spin-off-Serie namens Planet Glanzdie drei Staffeln lang auf Nickeloden lief.