Sie erinnert sich konkret Ein Moment, in dem alle Augen und Ohren auf sie gerichtet waren und in dem sie beschloss, dass sie bereit war, etwas zu bewirken. „Ich habe nur über etwas geredet, so etwas wie Blödsinn“, sagt Lunny. „Und dann erinnere ich mich, dass ich dachte: ‚Was wäre, wenn ich das tue und über etwas Wichtiges spreche?‘ Denn jeder schaut mich an, jeder achtet darauf, was ich sage.

Lambrini Girls haben eine Reihe dringender Botschaften zu überbringen, und Wer hat die Hunde rausgelassen? ist ihr Fahrzeug. Das Album beginnt mit dem treibenden „Bad Apple“, einer vernichtenden Auseinandersetzung mit korrupten und schießwütigen Polizisten, und geht in „Company Culture“ über, das sich mit den Herausforderungen befasst, mit denen queere Menschen und Frauen am Arbeitsplatz konfrontiert sind.

„Ich hatte Jobs, bei denen ich gleich am ersten Tag belästigt wurde“, sagt Lunny. „Mir wurden Männer für meine Arbeit zugeschrieben. Niemand hat mich ernst genommen, weil ich eine Frau bin. Mir wurde aktiv mehr Arbeit auferlegt als meinen männlichen Kollegen.

Die Auseinandersetzung mit den verbindenden Krebserkrankungen von Patriarchat, Kapitalismus und Kolonialismus ist die thematische Leitlinie von Wer hat die Hunde rausgelassen?. Zusätzlich zu beschissenen Arbeitsumgebungen nähern sich Lambrini Girls dem Thema durch die Linse turbulenter Beziehungen und Hypermaskulinität, die an Incel-Verhalten grenzt. „Big Dick Energy“, ursprünglich während des Lockdowns geschrieben, ist eine direkte Subversion des viralen Trends; Anstatt Männer für ihre Aura zu loben, beschreibt Lunny alle Gründe, warum das Konzept eine Farce ist.

Der Spaß steht immer noch im Vordergrund, wie aus dem sofortigen Stimmungsaufheller „Cuntology 101“ hervorgeht, dem meistgestreamten Song der Lambrini Girls auf Spotify und Apple Music. Die Texte sind ebenso unseriös wie inspirierend – „Learning how to let go is cunty“ – worum es laut Lunny ging. „Die Welt brennt“, teilt sie mit. „Es gibt so viel Untergang und Finsternis. Es war schön, etwas zu schreiben, bei dem es nur feierlich, fröhlich und optimistisch war, und das war das Ziel.“

Laut Lunny entstand das Lied schnell und mühelos. „Es war uns einfach scheißegal“, sagt sie. „Ich habe den Text sehr schnell geschrieben und dachte: Cool. Bam. Fertig. Dann haben wir ihn an meinem Geburtstag im Studio geschrieben und das Ganze einfach verdammt schnell rausgebracht.“

Während es Raum für Leichtigkeit gibt, widmet sich das Duo der Auseinandersetzung mit Tabuthemen wie Essstörungen und Diätkultur („Nothing Tastes So Good As It Feels“) sowie dem drängenden weltweiten Problem der Gentrifizierung („You’re Not From Around Here“).

Auch Lambrini Girls thematisieren das heikle Thema der psychischen Gesundheit mit dem grüblerischen, aber dennoch aufmunternden Album-Highlight „Special Different“. „Sag mir nicht, mich zu beruhigen“, schreit Lunny während des Refrains, „Ich wurde geboren, um aufzufallen.“ Sowohl Lunny als auch Macieira-Boşgelmez identifizieren sich als neurodivergent: Bei Lunny wurde ADHS diagnostiziert und Macieira-Boşgelmez lebt mit Autismus und bipolarer Störung.

„Für mich war es lange Zeit ein Hindernis, denn als Autist fühlt sich die Welt wie ein Spiel an, bei dem jeder die Regeln kennt und ich nicht“, sagt Macieira-Boşgelmez. „Ich habe also einen Großteil meines Lebens damit verbracht, zu beobachten, zu kopieren und zu versuchen, Dinge systematisch und strategisch herauszufinden, was sehr kreativ bremsend sein kann.“

Macieira-Boşgelmez sagt, ihre Erfahrung mit der bipolaren Störung mache sie „sehr emotional intensiv, und daraus schöpfe ich einen Großteil meiner Kreativität“.

Lunnys Erfahrung mit Neurodivergenz ist ebenfalls komplex. „Oft fühlt es sich einfach so an, als wäre man ein Quadrat und versucht, sich in ein Kreisloch zu drängen, und es passt einfach nicht“, sagt Lunny. „Es fühlt sich an wie ein ständiger Kampf zwischen dem Feiern der eigenen Individualität und dem Gefühl, sich dafür zu schämen.“