Wenn Fans ihre Lieblingslieder verraten Bekommen die Regisseure neue Einblicke in die Persönlichkeit dieses Fans? „Ein bisschen“, sagt Appelhans, bevor er zugibt, „ein bisschen Urteilsvermögen“ für diejenigen zu haben, die sich für „Soda Pop“ entscheiden könnten. „Ich denke, wirklich? Ich mag es und ich liebe, was es im Film macht. Es ist ein wirklich, wirklich guter eingängiger Song. Aber das ist Dein Favorit?“

Kang weist darauf hin, dass „viele Kinder es lieben. Das ist großartig. Aber es soll hell, flauschig und flach sein.“

Jüngere Kinder waren nicht die ursprüngliche Zielgruppe KPop-Dämonenjäger; Laut Kang richteten sie sich an K-Pop-Fans im Alter von 12 bis 35 Jahren. „Wir betrachten Animation nicht als ein Medium für Kinder“, sagt Kang. „In Nordamerika wird das immer noch so gesehen, und das wollen wir wirklich durchbrechen.“ Und sie erhielten dabei Unterstützung von ihrem Studio, da Sony Pictures Animation zur Heimat von Animationsfilmen wie Genndy Tartakovskys R-Rated geworden ist Behoben und die Spinnenvers Franchise, die sich definitiv an ein älteres Publikum richtet.

Allerdings merkt Appelhans an, dass „sogar alte Märchen ein Element von Dunkelheit und Risiko enthielten. Es gab einige schwere Dinge, die vielleicht in etwas Fantastisches verpackt waren. Und Kinder sind verdammt schlau, und egal, ob sie mit sieben Jahren den Wortschatz haben, um über diese Dinge zu sprechen, sie erleben Versionen davon oder werden Zeuge davon in der Welt um sie herum. Wir wollten nie, dass der Film furchteinflößend ist, sondern dass er über Scham spricht und dass es einen Bösewicht gibt, der sich wie die innere Stimme im Kopf manifestiert (eine Stimme). Das ist giftig. Diese Stimme beginnt für uns alle ziemlich früh.

Während dieser Ansatz dazu führte, dass Kang und Appelhans düsterere Elemente in die Geschichte einbrachten, stellten sie schnell fest, dass auch jüngere Zuschauer die Erzählung zu schätzen wussten. „Wir wollten ein sehr schwieriges Thema wie Scham angehen und uns wirklich darauf einlassen“, sagt Kang. „Und bei einer unserer ersten öffentlichen Vorführungen konnten wir ein siebenjähriges Mädchen sehen, das einfach sagte: ‚Ja, ich verstehe, was Rumi durchmacht.‘ Wir sagten: ‚Oh, es funktioniert.‘“

„Es funktioniert“… fühlt sich wie eine Untertreibung an.

Sowohl Kang als auch Appelhans erkannten an dem Abend, als der Film offiziell auf Netflix Premiere feierte – am 20. Juni um Mitternacht pazifischer Zeit –, dass sie einen größeren Erfolg hatten, als sie erwartet hatten. „Ich habe es mir angesehen, und während ich es gesehen habe, habe ich gesehen, wie Inhalte hochgeladen wurden“, sagt Kang.

Schon vor der Premiere des Films wurde auch der Trailer ausführlich unter die Lupe genommen. Zukünftige Fans analysierten den Inhalt Bild für Bild und griffen sogar Handlungspunkte wie die Tatsache auf, dass Rumi Muster hat, die auf ihre teilweise dämonische Abstammung hindeuten. „Da brodelten bereits viele Theorien“, erinnert sich Kang. „Ich dachte immer, wenn wir die K-Pop-Fans gewinnen können, besteht das Potenzial, alle zu erreichen.“

Ein großer Vorteil bestand laut Kang darin, dass K-Pop-Fans von Natur aus Social-Media-Inhalte erstellen und die Verfügbarkeit des Films auf Netflix bedeutete, dass die Leute Screenshots und Clips schnell teilen konnten. „Ich denke, das hat wirklich eine Community aufgebaut und bei der Mundpropaganda für den Film geholfen, was nicht oft vorkommt“, sagt sie.

Appelhans erinnert sich, dass er in der ersten Veröffentlichungswoche nicht geschlafen hatte, weil er immer wieder auf TikTok nach neuen Reaktionen suchte. „Die Ersteller von Inhalten sind so gut, und man merkt, wenn sie etwas machen, dass sie es lieben – es steckt ein gewisses Maß an Investition in das, was sie schaffen, und eine Präzision darin. Wie am zweiten oder dritten Abend, um fünf Uhr morgens, habe ich mir diesen Supercut aller Rumi- und Celine-Momente angeschaut. Und dann lese ich diese Kommentare, die auf wirklich schöne Weise Dinge zum Ausdruck brachten, über die wir jahrelang im Schreibraum gesprochen haben, über Identität, bedingungslose Liebe und Generationentrauma. Und es wären ungefähr 20.000 kleine Herzen in den Kommentaren. Da ist etwas los.

Es könnte etwas mit den vielen Details zu tun haben, die das Team in den Film einfließen ließ. Kang ist begeistert, dass die Leute das aufgegriffen haben. „Weil es immer riskant ist, wenn man so etwas macht. Wir wollten nie etwas erklären, wir haben nur viel angedeutet. Und so viel in unserem Film hat eine doppelte Bedeutung. Jede Szene, jedes Lied hat zwei oder drei verschiedene Gedankenebenen. Wenn man sieht, wie es bei allen läuft und die Leute noch ausführlicher darüber reden, als wir darüber reden könnten, dachte ich: ‚Wow, das ist großartig.‘“

Laut Kang war dies auch eine Gelegenheit, „ein Produkt zu schaffen, mit dem ich mich als koreanische Person, als koreanische Frau völlig identifizieren konnte und das wirklich authentisch ist.“ Dazu gehörten sogar Details wie die Sicherstellung, dass Rumi ihr Schwert auf eine deutlich koreanische Art hielt – in einer früheren Version, sagt Kang, war ihr Griff eher japanisch. „Wir haben uns eingehend mit all den Dingen befasst, die die meisten Leute nicht verstehen würden, aber die Leute, die es wissen, werden es verstehen und uns daraufhin unter die Lupe nehmen. Wir haben dafür gesorgt, dass alles so koreanisch wie möglich war.“

Kang erinnert sich an ihre Kindheit in Toronto, wo die asiatische Gemeinschaft hauptsächlich aus Chinesen bestand, was bedeutete, dass alle ihre Freunde ebenfalls Chinesen waren. „Ich musste meine Liebe zu K-Pop irgendwie verbergen“, sagt sie. „Selbst meine Freunde aus Hongkong hörten sich das Zeug nicht wirklich an. Und dann war Mulan die einzige asiatische weibliche Figur, die man zu Halloween verkleiden konnte, und für mich als Koreanerin fühlte es sich komisch an, mich als chinesische Figur zu verkleiden. Ich habe mich meine ganze Kindheit lang als nicht-koreanische Figuren verkleidet, und jetzt zu sehen, wie sich diese nicht-koreanischen Mädchen als Rumi, Mira und Zoey verkleiden, ist einfach cool.“

Bei der Entwicklung dieser Geschichte als eine Geschichte, die in der koreanischen Kultur verwurzelt ist, sagt Kang, dass es „mehr Worte dafür gab, dass ich Koreaner sein wollte, und letztendlich haben wir uns einfach entschieden, das nicht zu tun.“ Das ist eine Sache, die sie noch einmal ansprechen würde, wenn sie könnte: „Nicht nur wegen der Dialoge, sondern auch in der Musik – ich wünschte, da wäre ein bisschen mehr Koreanisch drin. Manche Songs haben kein Koreanisch, was in Ordnung ist – so etwas wie ‚Free‘ oder ‚What It Sounds Like‘, das ist alles Geschichtenerzählen. Aber für mich ist es einfach so bedeutungsvoll, koreanische Texte zu hören, weißt du? Das macht K-Pop für mich zu K-Pop. Auch wenn neue Musik aus K-Pop kommt, Wir hören immer weniger Koreanisch, und das macht mich ehrlich gesagt fertig. Ich wünschte, wir hätten mehr koreanische Texte.

Appelhans fügt hinzu, dass die K-Pop-Fangemeinde es bereits angenommen hat: „Ich glaube, sowohl Maggie als auch meine Frau waren beim selben BTS-Konzert im Rose Bowl (in Los Angeles). Und 70.000 Menschen, die gesamte Vielfalt der Menschen, die in LA leben, kannten alle die koreanischen Texte. Den Leuten macht es nichts aus, diese Dinge zu lernen und zu singen. Warum also nicht?“ Dementsprechend sind sich Kang und Appelhans einig, dass es in der Zukunft des Franchises „wahrscheinlich“ mehr gesprochenes Koreanisch geben wird.