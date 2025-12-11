Creed haben das Line-up für ihr Summer of ’99 and Beyond Festival für 2026 bekannt gegeben, bei dem Limp Bizkit als Co-Headliner auftreten wird.

Die dritte Ausgabe des Festivals findet am 18. und 19. Juli im Credit Union 1 Amphitheatre im Chicagoer Vorort Tinley Park statt.

Der Vorverkauf für Künstlertickets beginnt am Dienstag, 16. Dezember, um 10 Uhr CT für Fans, die sich über die Festival-Website für den Vorverkaufscode anmelden. Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am kommenden Freitag, 19. Dezember, um 10 Uhr Ortszeit über Ticketmaster.

Limp Bizkit wird am Eröffnungssamstag als Headliner auftreten und den verbliebenen Konflikt zwischen Fred Durst und Scott Stapp nach den berühmten Dissidenten der beiden im Jahr 2000 ausmerzen. Am Samstag gibt es außerdem Auftritte von Cypress Hill, Sevendust, Kittie, Puddle of Mudd, Magnolia Park, The Pretty Wild und Slay Squad.

Am Sonntag wird Creed das Fest mit Sets von Bush, Mammoth, Candlebox, Hoobastank, Sleep Theory, Big Wreck, The Verve Pipe und Ashes of Billy abschließen.

In der Zwischenzeit bereiten sich Creed auf ihre bevorstehenden „Creedmas“-Konzerte mit Sevendust und Hinder vor. Der fünftägige Lauf besteht aus zwei Shows in Hollywood, Florida, am 19. und 20. Dezember, sowie Auftritten in Thackerville, Oklahoma (27. Dezember); Hanover, Maryland (29. Dezember); und Uncasville, Connecticut (30. Dezember). Tickets erhalten Sie hier.

Unten könnt ihr euch das Lineup-Poster für Summer of ’99 and Beyond ansehen.