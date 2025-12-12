Letztes Jahr neckte Kevin Smith a Dogma Fortsetzung, nachdem er die Kontrolle über seine klassische Komödie von Harvey Weinstein aus dem Jahr 1999 wiedererlangt hatte. In einem kürzlichen Interview mit ComicBook.com ging der Filmemacher auf den Status des Films ein und spielte Spekulationen über eine mögliche Handlung an, obwohl offiziell noch nichts grünes Licht gegeben wurde.

„Bevor ich diese beste aller möglichen Welten verlasse, auf jeden Fall“, sagte Smith, als er gefragt wurde, ob Dogma 2 wird tatsächlich passieren. Anschließend stellte er fest, dass es „viel einfacher sein wird, eine Finanzierung zu erhalten“. Elchkieferder letzte Eintrag in sein WAHR Norden Trilogie, die mit 2014 begann Stoßzahn und fuhr mit 2016 fort Yoga-Hosers.

Smith wurde auch gefragt, ob Ben Afflecks Figur Bartleby nach dem Ende des Originalfilms im Fegefeuer oder in der Hölle gelandet sei.

„Nach Dogma Als das Buch herauskam, fragten sich die Leute: ‚Was passiert am Ende mit Bartleby und Loki?‘“, erinnerte er sich. „Und ich dachte mir: Nun ja, wenn man ein sensibler Christ ist, glaubt man an Vergebung. Aber wenn man wie ich ein Katholik der alten Schule ist, brennen sie in der Hölle. Sie haben die Gesetze gebrochen, und genau das passiert. Da gibt es Strafe. Das spielt also eine Rolle in unserem Follow-up.“

Im Interview mit Folge Anfang des Jahres gab Smith bekannt, dass er etwas ändern würde Dogma erkennt rückwirkend den „zügellosen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche an, von dem wir in den letzten 25 Jahren erfahren haben“.

