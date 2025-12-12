Es gibt keinen besseren Ort, um einen ersten Blick auf die kommende Verfilmung von zu werfen Straßenkämpfer als die Game Awards. Beim jährlichen Videospiel-Trailer-Fest zeigte dieser frühe Teaser-Trailer eine intensive Treue zur Originalspielserie und stellte gleichzeitig viele ikonische Charaktere in den Mittelpunkt, die gegeneinander kämpfen. (Das ist eine große Verbesserung gegenüber der Vergangenheit Straßenkämpfer Filme.)

Regie: Kitao Sakurai, Straßenkämpfer In den Hauptrollen sind Noah Centineo als Ken, Andrew Koji als Ryu, Roman Reigns als Akuma, Callina Liang als Chun-Li, Curtis „50 Cent“ Jackson als Balrog, David Dastmalchian als M. Bison, Cody Rhodes als Guile, Vidyut Jammwal als Dhalsim, Eric André als Don Sauvage, Orville Peck als Vega und Jason Momoa als Blanka zu sehen.

Schauen Sie sich diesen ersten Trailer unten an. Straßenkämpfer kommt am 16. Oktober 2026 in die Kinos. Wer weiß? Es könnte sogar auf unserer Liste der nächstbesten Filme des Jahres stehen.