Luca Guadagninos fantasievoller Film aus dem Jahr 2024 Seltsam ist in vielerlei Hinsicht erfolgreich: Justin Kuritzkes‘ Adaption der Novelle von William S. Burroughs hat eine Menge ergreifender und lustiger Momente und die Leistungen der Hauptdarsteller Daniel Craig und Drew Starkey sind großartig. Aber das schlagende Herz des Films ist die Musik von Trent Reznor und Atticus Ross, deren Arbeit so beeindruckend war, dass sie dazu führte Folge Wir ernennen sie zu unseren Komponisten des Jahres 2024. Jetzt können Sie den atemberaubenden Soundtrack der Nine Inch Nails-Mitglieder mit nach Hause nehmen, denn die brandneue Veröffentlichung erscheint am 12. Dezember – und wir verlosen ein von Reznor und Ross selbst signiertes Exemplar.

Ja, wir verschenken einen (1) Hauptpreis des Neuen Seltsam Partitur-Vinyl, signiert von Trent Reznor und Atticus Ross. Wir haben auch zwei (2) reguläre Exemplare für zwei Zweitplatzierte.

Der Film war die dritte Zusammenarbeit von Reznor und Ross mit Guadagnino, nachdem sie zuvor die Filmmusik komponiert hatten Knochen und alles Und Herausforderer. „Unser Nordstern beim Geschichtenerzählen und wahrscheinlich das, was wir am besten können, besteht darin, den emotionalen Kern der Geschichte zu erschließen“, sagte Ross in unserem Interview mit den Komponisten des Jahres. „Und ich denke hinein Seltsames ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Es hat nur etwas länger gedauert, bis ich die Komplexität der Beziehung dieser beiden Männer verstanden habe.“ Er fuhr fort und enthüllte, dass „wir in diesem Fall die Idee einer unkonventionellen, ziemlich experimentellen Partitur irgendeiner Art angenommen haben, (weil) der Film so etwas wie mehrere Filme ist.“

Es hat vielleicht ein paar „Momente der Verzweiflung“ gedauert, bis Reznor und Ross es richtig gemacht haben, aber das Ergebnis ist Seltsam ist eine ihrer bisher schönsten Kreationen. Zum ersten Mal können Sie es in einer atemberaubenden Vinyl-Präsentation nach Hause bringen. Das auf durchscheinendem kobaltblauem 180-Gramm-Vinyl gepresste Vinyl ist in bedruckten Innenhüllen und einer Gatefold-Hülle verpackt, die unter Berücksichtigung der für Burroughs typischen Schnitttechnik entworfen wurde. Das Collage-Artwork enthält bisher unveröffentlichte Fotos hinter den Kulissen, einen handschriftlichen Auszug aus Burroughs tatsächlichem letzten Tagebucheintrag und andere Hinweise auf den Film.

Schauen Sie sich das Ganze an Queer (Originalpartitur) Klicken Sie unten auf das Vinyl-Paket und nehmen Sie teil*, um ein signiertes Exemplar oder eine reguläre Version zu gewinnen, indem Sie das Widget weiter unten verwenden (oder hier klicken). Sie können sich auch eine Blu-ray-Kopie davon besorgen Seltsam hier, oder schnappen Sie sich die Vinyl direkt bei Milan Records oder Amazon.

