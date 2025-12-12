Drei Minuten später FolgeIm Gespräch mit Sarah Sherman geht es um künstliche Schamhaare. Es ist eine Geschichte, die sie darüber erzählt, was sie über Live-Comedy gelernt hat – und was sie darüber gelernt hat, wie man es auf der Bühne vortäuscht.

„Ich bin nicht stolz darauf, dass ich einmal in Chicago einen Eimer voller Hunderter lebender Würmer hatte, die verendeten. Aber ich habe das getan. Ich habe es getan und ich bereue es“, sagt sie. „Ich denke, das ist der Grund, warum ich praktische Effekte und Requisiten und so liebe – es war ein Abenteuer, bei dem nicht alles echt sein muss.“ Tommy Brennan, mein Kollege bei SNLwir haben in Chicago zusammen Comedy gemacht. Er sagte: „Erinnerst du dich, als du einen Witz gemacht hast, bei dem du deine echten Schamhaare in einer Tasche auf der Bühne hattest?“ Und ich dachte: „Ja, sie müssen nicht echt sein.“ Sie könnten gefälscht sein.‘“

In ihrem neuen HBO-Comedy-Special Sarah Squirm: Live + Im Fleischdu siehst a viel von Shermans künstlichen Schamhaaren, aus komödiantischen Gründen übertrieben – nur eine der vielen entzückenden Berührungen dieser Stunde. Es ist ein verrücktes, energiegeladenes Erlebnis mit Musik von Fire Toolz, Animationen, Requisiten und viel ekligem Humor, alles gipfelt in einer geführten Meditation, die man auch als Abstieg in den Wahnsinn bezeichnen könnte.

Ein Teil ihrer Reise bei der Entwicklung des Specials bestand, wie bereits erwähnt, darin, herauszufinden, welche Elemente lustiger oder ansprechender wären, wenn sie gefälscht wären. Als Beispiel nennt sie ihre ursprüngliche Idee, das Stück auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles zu drehen. In ihren Worten: „Natürlich muss ich mein Stand-up-Special als wiederbelebte Leiche auf einem Friedhof machen. Das ist das Einzige, was Sinn macht.“

Als sie dann anfingen, über die Logistik der eigentlichen Dreharbeiten zu sprechen, ergab der Veranstaltungsort The Bell House in Brooklyn, wo Sherman bereits „millionen Mal“ aufgetreten war, mehr Sinn. „Alle meinten: Wir können einen falschen Friedhof erschaffen. Man muss die Comedy-Spezialsendung nicht wirklich auf dem Friedhof machen. Und es ist so, richtig. Es kann kein richtiger Friedhof sein, wenn ein Augapfel hinter einem Erdhaufen hervorkriecht und einen Haufen kleinerer Augäpfel aufsaugt.“

Dieses und andere wunderbare Bilder wurden von Shermans Mitarbeitern erstellt, wobei Shermans Freundin Erma Fiend an der ersten Friedhofsanimation und einer Sequenz arbeitete, die sie als „Hellraiser Formulierung.“ Sherman sagt, sie „trauert“ um das Ende des Animationsprozesses, weil es ihr so ​​viel Spaß gemacht habe, und beschreibt es als „Menschen, die sich gegenseitig Zeichnungen hin und her schicken, die aus dem Kontext gerissen sind, sind verrückt.“

Ihr E-Mail-Austausch mit dem Stop-Motion-Animator Rich Zim (Pee-wees Schauspielhaus, Der Albtraum vor Weihnachten) beinhaltete Fragen wie „Sollte dieser Teil des Tunnels aus Maden und verwesendem Fleisch bestehen? Oder sollte es sich um die Eingeweide der Neontentakel handeln?“ Sherman sagt: „Das fühlte sich jeden Tag wie Weihnachten an. Die Tatsache, dass es vorbei ist, ist schrecklich.“

Wie Sie den vorherigen Absätzen entnehmen können, herrscht hier eine sehr Halloween-artige Atmosphäre Leben + im Fleischund Sherman sagt, dass es Gespräche mit HBO über eine Veröffentlichung im Oktober gegeben habe. „Das einzige Problem ist, dass alles sehr lange dauert. Und mir gefällt es, dass es nicht an Halloween herauskommt, weil ich immer so bin. Ich bin nicht wirklich Halloween-süchtig. Ich mag weniger Gespenster und Kobolde als vielmehr verwesendes Fleisch, wenn das Sinn macht.“

Diese Stimmung wird durch einen Cameo-Auftritt des berühmten Regisseurs und schrägen Ikone John Waters verstärkt, den Sherman vor den Dreharbeiten nicht kannte, ihn aber mit einem handgeschriebenen Brief an Bord holte. „Ich habe einen Haufen Knochen, Eingeweide und Glibber gezeichnet und gesagt: ‚Das wird dein Szenenpartner. Ich liebe dich. Hier ist meine Nummer.‘ Und dann, eines Tages, als ich die Therapie verließ und mich elend fühlte, ging ich an diesem Café vorbei und kaufte ein volles Baguette. Ich ging gerade die Straße entlang und aß Brot, als ich einen Anruf von einer unbekannten Vorwahlnummer aus Baltimore erhielt. Und es ist wie: „Hey, es ist John Waters.“ Wir sehen uns am Set.‘“

„Ich möchte nicht prahlen“, fügt sie hinzu, aber Waters nannte sie ein „Gore Gore Girl“ und bezog sich dabei auf die Horrorkomödie von Herschell Gordon Lewis aus dem Jahr 1972. „Das ist das höchste Kompliment, das man machen kann.“

Wie bei vielen Comedy-Specials sind die Credits von Leben + im Fleisch Fügen Sie einen Abschnitt mit „besonderem Dank“ hinzu, in dem Leute wie Adam Sandler, mit dem Sherman häufig auf Tour war, und David Spade vertreten sind. Meine Neugier treibt mich dazu, nach der Aufnahme letzterer zu fragen, und sie erklärt, dass Spade nach einer ihrer Shows mit Sandler auf sie zukam und ihr wegen eines ihrer Witze einen Schlag versetzte. Sein Vorschlag: „In meiner Unterwäsche ist so viel altes Fleisch, dass ich unbedingt ein Päckchen Silikat darin aufbewahren muss, damit es nicht schlecht wird.“

„Danke, David. Danke“, fügt sie hinzu, denn wenn ein Komiker wie Spade einem so einen Schlag verpasst, „ist das im wahrsten Sinne des Wortes ein Weihnachtsgeschenk. Mit Sandler auf Tour zu gehen ist das Schönste, weil sie alle Freunde sind und sich gegenseitig Witze machen. Das ist wirklich süß.“

Im Special stützt sich Sherman stark auf Soundeffekte und Nadelstiche – ausgelöst durch ihr Pedalboard auf der Bühne – mit dem berühmten Thema des Komponisten Jonathan Wolff Seinfeld dient als wiederholte Pointe. Es war ein Hinweis darauf, dass sie aufgrund der Musikrechte nicht damit gerechnet hatte, dass sie in der gefilmten Version mitspielen könnten, aber dann konnte der Produzent überraschenderweise den Film sperren. Allerdings konnte sie das Thema von Mark Snow nicht verwenden Die X-Akten„Aber ich habe dafür gesorgt, dass es mit einem anderen Science-Fiction-Titelsong funktioniert.“

Sherman verdankt ihre jüngste Liebe zum Pedalboard Daniel Lopatin, auch bekannt als Oneohtrix Point Never. „Ich habe die PowerPoint-Videos bedient und mich auf der Bühne vollgestopft, und er meinte: ‚Du brauchst ein Pedalboard.‘ Und ich meinte: ‚Nein, mach mich nicht zum Krach, Bruder.‘ Damit kann ich nicht umgehen.‘ Und er sagte: „Nun, du machst es.“ Ich habe gerade die Vision, wie du während der Show in die großen Pedale trittst.‘“

Lopatin und Produzent Nathan Salon stellten das Board auf, um einen „nassen, echoartigen“ Nachhall zu erzeugen, der subtil genug war, dass das Publikum verstehen konnte, was sie sagte. Dies rettete sie letztendlich stimmlich, da sie zuvor während eines bestimmten Teils der Show buchstäblich geschrien hatte.

„Ich nahm Schreiunterricht bei Melissa Cross, die Chris Cornell im wahrsten Sinne des Wortes das Schreien beibrachte, aber ich verlor immer wieder meine Stimme. Und so halfen mir Dan und Nathan mit diesen schreienden Verzerrungseffekten auf dem Pedalboard, so dass ich jeden Abend auf Tour schreien konnte, ohne meine Stimme zu verlieren. Und dann halfen sie mir, alle Pedale so zu programmieren, dass der Seinfeld-Absinken und das X-Akten Ding, und es hat dieses Whammy-Pedal, das meine Stimme verzerrt … Und ich kann jetzt stolz sagen, dass ich jetzt leider ein Noise-Bruder bin.“

Denn Sherman gibt zu, dass Lopatin Recht hatte – sie liebt es, auf dem Brett zu stampfen. „Es ist eines der Herzstücke des Specials selbst, all diese Knöpfe, auf die ich trete, sie werden wie ein energetisches Portal auf der Bühne. Es hat mir einfach eine Welt voller Möglichkeiten eröffnet, von denen ich nicht wusste, dass sie möglich sind. Dan, du hast mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert.“

Da das Pedalboard eingeführt wurde, nachdem Sherman bereits das Kernmaterial des Specials geschrieben hatte, freut sie sich darauf, zukünftiges Material mit diesem neuen Toolkit zu schreiben. „Ich kann damit beginnen, Witze zurückzuentwickeln und mit Gesangseffekten zu beginnen, anstatt einige Dinge nachträglich nachzurüsten.“

Shermans Betonung dieser Multimedia-Effekte entspringt, wie sie sagt, ihrer Überzeugung: „Ich bin nicht der beste Witzeschreiber. Ich werde mich nicht hinsetzen und hundert Witze schreiben, und Sie können sich einfach eine Stunde meiner Witze ansehen. Ich muss von Medium zu Medium springen, um mich zu unterhalten und die Ideen in Bewegung zu halten. Also überall, wo ich herumspielen und auf neue Ideen kommen kann, ob es darum geht, mit den Pedalen herumzuspielen oder mich wieder mehr mit Videos zu befassen und seltsame Effekte zu erzeugen – das ist alles.“ Die Ideen kommen von. Es ist nur Blödsinn.“

Sherman hat natürlich einen Tagesjob, nämlich als Samstagabend Live Darsteller seit 2021. Arbeitet an beiden Leben + im Fleisch und die wöchentliche Sketch-Show, sagt sie, „haben sich in vielerlei Hinsicht wirklich gegenseitig informiert. Ich war mit dieser Show auf Tour, nur ein kreischendes, verrücktes ‚Fuck you!‘ in wie Phoenix, Arizona. Und dann gehe ich zurück SNL und es ist wie: „Oh, richtig, ich muss Witze schreiben und man muss den Leuten Zugangspunkte geben.“ Wenn man Menschen anderthalb Stunden lang als Geiseln hält, verleiht man ihnen Struktur, Abwechslung und verschiedene Arten von Energie.“

Sie fährt fort: „SNL hat mir geholfen, ein vielseitigerer Darsteller zu werden, und es hat mich gezwungen, tatsächlich Witze mit Pointen zu schreiben. Davon kann ich viel mitbringen, wenn ich frei habe – und ich bin Sarah Unleashed.“

Sarah Squirm: Live + Im Fleisch Premiere am 12. Dezember auf HBO, Streaming auf HBO Max.