(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für PluribusStaffel 1, Folge 7, „The Gap“.)

Als die Geheimnisse von Pluribus Gehen Sie tiefer, der Fokus der Serie auf ihre Hauptfigur hat nicht nachgelassen. Am Ende der siebten Folge der Staffel stößt Carol (Rhea Seehorn) nach 40 Tagen Isolation von The Joined endlich an ihre Grenzen. Im Vorfeld tut sie jedoch das, was so viele von uns in schwierigen Zeiten tun: Sie wendet sich der Musik zu.

Denn der Schöpfer Vince Gilligan und die Autoren von Pluribus „The Gap“ ist nicht der Typ, der auf klischeehafte Mittel wie Selbstgespräche der Charaktere zurückgreift, sondern fängt stattdessen die Isolation der Charaktere durch Lieder ein. Ob sie vor sich hin singt, eine Stereoanlage dröhnt oder sogar ein echtes Klavier einschaltet, Carol tut ihr Bestes, um die Stille, die sie umgibt, zu füllen, und die Lieder, die sie spielt, sind eine vielseitige Mischung. Hier ist die komplette kommentierte Playlist (ohne die nicht identifizierbare Melodie, die sie in den ersten Minuten der Episode summt).

Baltimora – „Tarzan Boy“

Dieser Pop-Liebling der 80er Jahre spielt in der Tankstelle, die Carol auf ihrer Rückreise aus Vegas besucht, also ist es das nicht wirklich ihr wählen. Aber es trifft genau den richtigen Ton des falschen Jubels.

REM – „Es ist das Ende der Welt“

Als Carol die Tankstelle verlässt, beginnt sie, den Refrain zu einem Lied zu singen, das ihr offenbar schon seit Wochen im Kopf herumschwirrt. Leider (oder vielleicht auch zum Besten) hören wir nicht, wie sie einen seiner teuflisch schwierigen Verse angeht.

John Philip Sousa – „Stars and Stripes Forever“

Carol ist wirklich auf der richtigen Spur, als sie ihr erstes Feuerwerk zündet – wenn Sie ganz alleine unterwegs sind, gibt es nichts Schöneres, als alle „Buh-Bahs“ des patriotischen Titels aus voller Kehle zu schmettern.

Kenny Loggins – „I’m Alright“ (Thema aus Caddyshack)“

Während sie auf dem Golfplatz ihr Glück versucht, versucht Carol ihr Bestes, sich an den Text eines der berühmtesten Soundtrack-Beiträge von Kenny Loggins zu erinnern. Es gelingt ihr nicht wirklich, aber wir respektieren die Mühe.

Steppenwolf – „Born to be Wild“

Abhängig von Ihrer Sichtweise gibt es Diebstahl in dieser neuen Weltordnung nicht wirklich. Aber Carol spürt sicherlich ihre rebellische Ader, als sie beim Kammerdiener des Country Clubs ihr Polizeiauto gegen einen Rolls-Royce eintauscht und entsprechend den Steppenwolf singt.

Nelly – „Hot In Herre“

Der Text zu diesem Lied ist für Carol viel einfacher zu merken als „I’m All Right“. In den heißen Quellen, die Carol besucht, ist es so heiß, dass Carol sich tatsächlich auszieht.

Ray Charles – „Georgia on My Mind“

Für einen Solo-Ausflug ins Georgia O’Keefe Museum etwas übertrieben, aber dennoch eine unterhaltsame Wahl.

Gloria Gaynor – „Ich werde überleben“

Die Joined geben ihr Bestes, um Carols schickes Abendessen zu servieren – wer weiß, ob das Klavier die ganze Zeit da war, aber sie nutzt es gut aus. Ist ihre Wahl des Liedes ein nicht ganz so subtiles Signal, dass sie an ihrer Position festhält, sich ihnen nicht anzuschließen? Es ist schwer, es anders zu interpretieren.

Judas Priest – „Es kommt noch etwas anderes“

Zwischen Gloria Gaynor und Judas Priest verlagert die Episode den Schwerpunkt auf die lange Reise von Manousos (Carlos Manuel Vesga). Als wir für den Rest der Episode zu Carol zurückkehren, fällt auf, dass Carol sich einen Ghettoblaster besorgt hat (vielleicht von einer Drohne geliefert?), aber anscheinend kein Interesse mehr daran hat, vor sich hin zu singen.

Alles in allem fühlt sich Carols Wahl des Soundtracks für die Perfektionierung ihres Golfspiels und das Zerbrechen von Glas sehr treffend an.

John Philip Sousa (aufgeführt von der US Army Band) – „Stars and Stripes Forever“

Während sich die Episode dem Ende nähert, ertönt nun „Stars and Stripes Forever“ aus einem richtigen Lautsprecher, was in gewisser Weise besser zu Carols intensiviertem Feuerwerksspiel passt. Andererseits bildet die ausgelassene Musik einen deprimierenden Kontrast zu Carols schlechter Stimmung – wenn man traurig ist, ist nur ein fröhliches Lied schlimmer als ein trauriges Lied.

Der Abspann enthält ein spanischsprachiges Cover von „Age of Aquarius“ (ein Lied, das angesichts der verzerrten utopischen Ausstrahlung dieser Show besonders gut ausgewählt erscheint). Welche weiteren Überraschungen erwarten uns in dieser Saison, musikalisch oder anderweitig? Wir werden es herausfinden, wenn die verbleibenden zwei Episoden von Pluribus Debüt freitags auf Apple TV.