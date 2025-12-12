Die überlebende Bande aus dem Filmklassiker von 1986 Halte zu mir gehen zum 40-jährigen Jubiläum des Films auf Tour. Steh mir bei: Der Film und seine Stars 40 Jahre später hat neue Termine und Orte für das Frühjahr 2026 bekannt gegeben, wobei Corey Feldman, Jerry O’Connell und Wil Wheaton persönlich live zu einem Wiedersehen und Gespräch über die Entstehung des Rob-Reiner-Films auftreten werden.

Der Halte zu mir Die Tour beginnt am 13. März in Pittsburgh, Pennsylvania und wird auch in Bethesda, Maryland, enden; Raleigh, North Carolina; Anaheim, Kalifornien; und Seattle, Washington, bevor sie in Portland, Oregon, endeten. Den vollständigen Zeitplan finden Sie unten.

Erhalten Halte zu mir Tickets hier

Tickets für alle Termine sind ab sofort verfügbar. Für jeden Stopp ist außerdem eine begrenzte Anzahl an VIP-Paketen verfügbar, darunter Optionen wie ein professionell geschossenes Foto mit Jerry O’Connell, Corey Feldman und Wil Wheaton oder ein von allen drei Stars signiertes Tourplakat. Erfahren Sie hier mehr.

Verwandtes Video

Hier ist ein Rückblick darauf, wie Halte zu mir wurde zeitlos.

Halte zu mir Tourdaten:

13.03. – Pittsburgh, PA @ Carnegie Music Hall of Oakland

14.03. – Bethesda, MD @ Music Center in Strathmore

15.03. – Raleigh, NC @ Martin Marietta Center for Performing Arts

27.03. – Anaheim, Kalifornien @ Grove of Anaheim

28.03. – Seattle, WA im Paramount Theater

29.03. – Portland, OR @ Arlene Schnitzer Concert Hall