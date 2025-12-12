Das Milwaukee Metal Fest hat sein erstes Line-up für 2026 vorgestellt, das von den Headlinern Acid Bath, Killswitch Engage und Ministry hervorgehoben wird.

Das Fest soll vom 5. bis 7. Juni im Rave/Eagles Ballroom stattfinden, eine Vorparty ist für den 4. Juni geplant. Der Ticketverkauf für die breite Öffentlichkeit beginnt am Montag, 15. Dezember, um 10 Uhr CT an diesem Ort.

Weitere Bands, die das dreitägige Festival spielen, sind Obituary, Power Trip, Agalloch, After the Burial, All Shall Perish, Nails, Iron Reagan, Havok und mehr. Weitere 40 Acts werden in den kommenden Wochen und Monaten bekannt gegeben. Die aktuelle Besetzung finden Sie im Tourplakat unten.