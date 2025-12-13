Prime Video hat seine KI-gestützten Inhaltsrückblicke zurückgezogen, nachdem einer von ihnen Einzelheiten dazu erfahren hatte Ausfallen Staffel 1 falsch.

Das Feature setzt auf KI, um wichtige Handlungspunkte in seinen Shows zu analysieren und sie in mundgerechten Videos mit Clips und KI-Voiceovers zusammenzufassen. Prime Video begann im November mit der Einführung der Videorückblicke für Sendungen wie Fallout, The Rig, BoschUnd Hochladen.

Wie Games Radar jedoch festgestellt hat, ist den Zuschauern kürzlich eine Ungenauigkeit in der Zusammenfassung der ersten Staffel aufgefallen Ausfallen. In dem Video wird eine Rückblende zu „The Ghoul“ (Walton Goggins) fälschlicherweise als im „Amerika der 1950er Jahre“ angesiedelt, obwohl sie tatsächlich im Jahr 2077 spielt. In der Zusammenfassung wird außerdem behauptet, „The Ghoul“ habe der Protagonistin Lucy MacLean (Ella Purnell) die Wahl gelassen, „zu sterben oder mit ihm zu gehen“, um ihren Vater zu finden, obwohl die Situation in Wirklichkeit etwas anders war.

Ausfallen Premiere der zweiten Staffel auf Prime Video am 17. Dezember. In einem aktuellen Interview mit IGN sagte Ausfallen Der ausführende Produzent Jonathan Nolan gab bekannt, dass die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Serie im nächsten Sommer beginnen werden.

„Nun, was die Produktion betrifft, hoffe ich, dass wir im nächsten Sommer wieder drehen können“, sagte Nolan. „Wir werden sehen, ob das alles zusammenpasst. Bestens geplant, aber ich freue mich, dass der Umfang der Show von Staffel zu Staffel unvermindert wirkt. Geneva und Graham, unsere unglaublich talentierte Besetzung und Crew, konnten schnell genug arbeiten, um in angemessener Zeit wieder auf Sendung zu gehen.“