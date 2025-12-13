Demokraten im Aufsichtsausschuss des Kongresshauses haben eine neue Reihe von Fotos aus dem Anwesen von Jeffrey Epstein veröffentlicht, darunter nie zuvor gesehene Bilder von Woody Allen, die auf eine engere Beziehung zu dem in Ungnade gefallenen Finanzier schließen lassen, als Allen zugegeben hat.

Vier der 19 neuen Fotos zeigen Allen. Zwei davon scheinen auf Epsteins Anwesen in New York fotografiert worden zu sein, darunter eines mit dem langjährigen Trump-Berater Steve Bannon. Eine offene Aufnahme zeigt Allen im Flugzeug, das manche als „Lolita Express“ bezeichnen, und eine andere zeigt Epstein an einem Filmset, wie er mit dem Regisseur spricht, während er scheinbar einen Film dreht. Schauen Sie sich unten eine Fotogalerie an.

Letzten September gab Allen ein Interview mit Die Zeiten wo er vermutete, dass er im Laufe der Jahre an mehreren Dinnerpartys teilgenommen hatte, die Epstein veranstaltet hatte. Laut Allen wollte seine Frau „Soon-Yi (Prinz Andrew) treffen, also wir ging zum Abendessen vorbei.“ Flüge im Privatjet oder Einladungen zu Filmsets wurden im Interview nicht erwähnt. Allen nannte Epstein „charmant und sympathisch“ und fügte hinzu: „Wir haben Jeffrey noch nie mit minderjährigen Mädchen gesehen. Er hatte immer eine Freundin, aber nie eine minderjährige Freundin.“

Verwandtes Video

Allens Name tauchte auch in einer Sammlung von Geburtstagsbriefen auf, die 2016 an Epstein geschickt wurden. Allen vergleicht Epstein mit dem von Bella Lugosi Dracula, Er schreibt über „drei junge weibliche Vampire, die den Ort bedienen … man kann sich vorstellen, wie er in feuchter Erde schläft.“

Woody Allens Beziehung zu Soon-Yi Previn, der Adoptivtochter seiner ehemaligen Partnerin Mia Farrow, war umstritten, insbesondere angesichts ihres Altersunterschieds von 21 Jahren. Allen hat Vorwürfe unangemessenen Verhaltens zurückgewiesen und behauptet, dass ihre Beziehung einvernehmlich gewesen sei. Er wurde auch mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs durch seine Adoptivtochter Dylan Farrow konfrontiert, die er weiterhin bestreitet. Obwohl keine Strafanzeige eingereicht wurde, warfen diese Vorwürfe einen Schatten auf sein persönliches und berufliches Erbe.

Klicken Sie unten, um die Fotos vom Epstein-Anwesen zu vergrößern.