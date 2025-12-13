Die Aussicht, Präsident Trump einen Gefallen zu schulden, veranlasste Tom Cruise laut einem Bericht von Page Six, seinen geplanten Weltraumfilm zu verwerfen.

„Soweit ich weiß, bräuchten sie die Koordination der NASA, um den Film zu machen, und angeblich wollte Tom Cruise Donald Trump nicht um einen Gefallen bitten. Sie bräuchten die Erlaubnis der Bundesregierung“, sagte ein Insider gegenüber Page Six. „Tom wollte aus politischen Gründen nicht fragen.“

Wie bereits berichtet, war eine Wiedervereinigung mit Cruise geplant Rand von morgen Regisseur Doug Liman für das Projekt, das sie während der Pandemie der Vorsitzenden von Universal Pictures, Donna Langley, über Zoom vorstellten. In einem BBC-Interview im Jahr 2022 sagte Langley, der Film „spielt sich tatsächlich auf der Erde ab, und dann muss die Figur in den Weltraum fliegen, um den Tag zu retten.“ Zu diesem Zweck wollte Cruise mit einer Rakete zur Internationalen Raumstation (ISS) fliegen.

Als im Jahr 2020 erstmals Neuigkeiten über den Film auftauchten, veröffentlichte der ehemalige von Trump ernannte NASA-Administrator Jim Bridenstine einen inzwischen gelöschten Tweet, in dem er erklärte, die Raumfahrtbehörde sei „aufgeregt“, mit Cruise an dem Film an Bord der ISS zusammenzuarbeiten: „Wir brauchen populäre Medien, um eine neue Generation von Ingenieuren und Wissenschaftlern zu inspirieren, die ehrgeizigen Pläne der NASA in die Realität umzusetzen.“

Cruise ist im Laufe der Jahre weitgehend unpolitisch geblieben. Im August lehnte er jedoch eine Verleihung einer Kennedy Center-Auszeichnung durch Trump mit der Begründung „Terminkonflikte“ ab.