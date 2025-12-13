Im Jahr 2025 präsentierte James Gunn der Welt seine Interpretation Übermensch (einer der besten Filme des Jahres), und im nächsten Film der neu gestarteten DC Studios wird eine weitere Kryptonierin zu sehen sein – Kara Zor-El, auch bekannt als Supergirl. Am Ende bekam das Publikum einen ersten Blick auf Milly Alcocks „Supergirl“. Übermenschnachdem Supermans Cousin nach einem scheinbar ziemlich epischen Wutanfall in die Festung der Einsamkeit stürzte. Jetzt rückt sie in ihrem eigenen Abenteuer ins Rampenlicht, unter der Regie von Craig Gillespie (Ich, Tonya, Cruella) und kommt im Juni 2026 in die Kinos – wie dieser neue Trailer zeigt.

In diesem ersten Blick, der auf die Melodie von Blondies „Call Me“ abgestimmt ist, sehen wir, wie eine weitgehend verkaterte Kara in allerlei intergalaktische Chaos gerät, während sie sich Fragen zu ihrer Vergangenheit und den Unterschieden zwischen ihr und Supermans Weltanschauung stellt. Wir haben auch ihren Superhund Krypto, der beweist, dass er nicht ganz so stubenrein ist, wie man hoffen könnte.

Vor ÜbermenschAlcocks größte Rolle war die der jüngeren Rhaenyra Targaryen in der ersten Staffel von Haus des Drachen (Sie wurde nach einem Zeitsprung von Emma D’Arcy abgelöst.) Sie spielte auch in der limitierten Netflix-Serie 2025 mit Sirenenund wird in der kommenden schwarzen Komödie auftreten Daumen. Die Besetzung von Supergirl Mit dabei sind außerdem Matthias Schoenaerts und Eve Ridley sowie David Krumholtz und Emily Beecham, die Karas Eltern spielen. Krypto, der chaotischste Superhund der Galaxis, wird ebenfalls eine große Rolle spielen, zusammen mit einem Cameo-Auftritt von Jason Momoa als Lobo.

Schauen Sie sich unten den neuen Trailer an und sehen Sie sich noch einmal unsere Rezension an Übermensch als Erinnerung an die neue Technicolor-Atmosphäre, die Gunn dem DC-Universum auf die Leinwand gebracht hat. Supergirl kommt am 26. Juni 2026 in die Kinos.