Lindsay Lohan spricht eine Version von Maggie Simpson in einer neuen Folge von Die Simpsons soll diesen Sonntag ausgestrahlt werden.

Die „Parent Trap“-Schauspielerin enthüllte ihre bevorstehende Rolle in einem Beitrag auf Instagram und schrieb: „Fang mich diesen Sonntag bei #TheSimpsons auf FOX!“ Was für ein wahrgewordener Traum, Teil dieser ikonischen Familie zu sein.“ In einem anderen Beitrag teilte sie einen kurzen Teaser, damit ihre Fans wissen, was sie erwartet.

Lohan wird als Future Maggie in der Episode „Parahormonal Activity“ der 37. Staffel der Serie auftreten, die am 14. Dezember um 20:00 Uhr Ostküstenzeit ausgestrahlt wird.

Lohans Besetzung ist etwas ironisch, wenn man bedenkt, dass die Schauspielerin Elizabeth Taylor Baby Maggie in der Folge „Lisas erstes Wort“ von 1992 verkörperte, also 20 Jahre bevor Lohan Taylor in der Lifetime-Biografie spielte Liz & Dick im Jahr 2012.

Im August sprach Lohan über die Rollen, die ihr im Laufe ihrer Karriere zugeteilt wurden, und glaubte, dass sie in eine Schublade gesteckt wurde.

„Ich war so begeistert, an „A Prairie Home Companion“ zu arbeiten, und doch muss ich auch heute noch für solche Dinge kämpfen, was frustrierend ist“, sagte Lohan The Times UK. „Denn, nun ja, du kennst mich so – aber du weißt auch, dass ich das kann. Also lass es mich! Gib mir die Chance. Ich muss diesen Kreislauf durchbrechen und Türen für etwas anderes öffnen, damit den Menschen keine Wahl bleibt. Und wenn Martin Scorsese zu gegebener Zeit die Hand ausstreckt, werde ich nicht nein sagen.“

An anderer Stelle im Interview erklärte Lohan, warum sie eine längere Pause von Hollywood einlegte. „Ich wollte mir eine Minute Zeit nehmen“, sagte Lohan. „Mir ging die Aufregung, einen Film zu machen, verloren, und ich wollte eine Weile mein eigenes Leben führen und herausfinden, wie ich ein privateres, ein echtes Leben führen kann. Ich wollte warten, bis es wieder juckte.“