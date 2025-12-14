Möchten Sie einen urheberrechtlich geschützten Schneemann bauen? Walt Disney hat einen bahnbrechenden Lizenzvertrag mit OpenAI abgeschlossen, der es Disney-Figuren ermöglicht, auf der Videogenerierungsplattform Sora zu erscheinen, während das House of Mouse 1 Milliarde US-Dollar in OpenAI investiert.

Der Dreijahresvertrag umfasst mehr als 200 Charaktere aus Walt Disney, Pixar, Marvel und Star Wars; Mufasa bis zum Mandalorianer, Buzz Lightyear bis Black Panther. In einer Erklärung zur Ankündigung des Deals heißt es: „Die Vereinbarung enthält keine Ähnlichkeiten oder Stimmen von Talenten.“ Das bedeutet, dass während Sie könnte Wenn Sie sehen, wie Elsa einen eisigen Todesstern baut, werden Sie definitiv nicht die Synchronsprecherin Idina Menzel darüber singen hören, wie Prinzessin Leia ihn loslassen muss.

Andererseits könnte das Elsa in eine kompromittierte Lage bringen. Ein Teil des Reizes für Disney liegt in der größeren Kontrolle darüber, wie diese Charaktere verwendet werden. Es geht nicht nur darum, sicherzustellen, dass Pocahontas nicht in nicht jugendfreien Inhalten erscheint, sondern darum alle der Nutzungen stimmen mit den Werten von Disney überein. Darth Vader steht auf der Liste, und es wird interessant sein zu sehen, wie viel vom intergalaktischen Völkermord durch die Moralfilter gelangt.

Disney-Figuren können ab Anfang 2026 auf Sora auftauchen, und im Rahmen der Lizenzvereinbarung könnte eine Auswahl von Sora-Videos auf Disney+ erscheinen – etwa dialogfreie Kurzfilme, die Olafs Streiche oder Woodys Roundups zeigen. Denn wer möchte Animatoren bezahlen, wenn Disney-Erwachsene Inhalte kostenlos produzieren?

Andererseits: Wer will Animatoren überhaupt bezahlen? Durch den Deal erhält Disney außerdem Zugriff auf die Produktsuite von OpenAI, indem es „seine APIs nutzt, um neue Produkte, Tools und Erlebnisse zu entwickeln, auch für Disney+, und ChatGPT für seine Mitarbeiter bereitstellt“. In ein paar Jahren könnte der Abspann von Disney viel kürzer aussehen.

Aktualisieren: Als Reaktion auf diese Bedenken sagte Bob Iger, CEO von Disney: „Wir beziehen weder Namen und Ähnlichkeiten noch die Stimmen der Charaktere mit ein. In Wirklichkeit stellt dies also in keiner Weise eine Bedrohung für die Schöpfer dar.“ Er fügte hinzu: „Dagegen kann man nichts tun. Keine menschliche Generation hat jemals dem technologischen Fortschritt im Wege gestanden, und wir haben nicht die Absicht, es zu versuchen … Deshalb waren wir immer der Meinung, dass wir, wenn es passieren sollte, einschließlich der Störung unserer aktuellen Geschäftsmodelle, einsteigen und herausfinden sollten, wie wir unserem Unternehmen und unseren Aktionären einen Vorteil verschaffen können, indem wir optimistisch und aggressiv voranschreiten.“

Aber Wren, Sie fragen mich vielleicht, warum Disney OpenAI Geld gibt? Beträgt der Lizenzwert von Disney-Figuren nicht viel mehr als eine Milliarde US-Dollar? Ja, das ist es, und obwohl wir den genauen Wortlaut der Vereinbarung nicht kennen, gibt es wahrscheinlich zwei Gründe für diese seltsame Struktur.

Erstens: Das Einzige, was noch verrückter ist als die Einnahmen von OpenAI, sind die Investitionsausgaben. Wie eine Figur in einem Werbespot von JG Wentworth brauchen sie jetzt Bargeld. Und zweitens würde ich alles auf meinem Bankkonto gegen alles auf Sam Altmans Konto verwetten, dass Disney gerade einer der größten Minderheitseigentümer von OpenAI geworden ist. Darüber hinaus beinhaltet der Deal auch „Optionsscheine zum Kauf von zusätzlichem Eigenkapital“, was bedeutet, dass Disney seinen Eigentumsanteil in Zukunft erhöhen kann. Wenn ChatGPT von OpenAI die LLM-Kriege gegen Gemini von Google oder Claude von Anthropic verliert, hat Disney eine Milliarde US-Dollar verloren, aber sie können es sich leisten. Und wenn OpenAI seine Position als KI-Plattform Nr. 1 behält, könnte dies dazu führen, dass Disneys Jahresumsatz um ein paar Nullen sinkt.

Disney geht bereits in die Offensive gegen die Konkurrenten von OpenAI. Am selben Tag, an dem die OpenAI-Vereinbarung bekannt gegeben wurde, beschuldigte Disney Gemini, Google und die Muttergesellschaft Alphabet einer Urheberrechtsverletzung „massiven Ausmaßes“. Im Wettlauf um die Schaffung eines digitalen Gottes hat sich Disney für eine Seite entschieden.