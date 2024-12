Gladiator II Star Paul Mescal hat laut Ridley Scott die Rolle des Paul McCartney in den kommenden Beatles-Biopics unter der Regie von Sam Mendes bekommen.

Scott ließ die Neuigkeit während eines Gesprächs zwischen ihm und seinem Filmemacherkollegen Christopher Nolan während einer Vorführung von „ Gladiator II am Dienstag in Los Angeles (via Der Hollywood-Reporter). Auf die Frage von Nolan, ob er hoffe, nach der Arbeit an „Gladiator II“ wieder mit Mescal zusammenzuarbeiten, bestätigte Scott dies, fügte aber hinzu: „Paul hat tatsächlich alle Hände voll zu tun und wird als nächstes die Beatles spielen.“ Also muss ich ihn vielleicht gehen lassen.“

Das Quartett aus Biopics wird sich jeweils auf ein einzelnes Mitglied der Beatles konzentrieren und gleichzeitig miteinander verbundene Geschichten über die Geschichte der Band verweben. Mendes soll bei allen vier Filmen für Sony Pictures Regie führen, die die volle Genehmigung und die musikalischen Rechte der Band haben.

Obwohl keine offiziellen Casting-Ankündigungen gemacht wurden, war Mescal schon lange der Favorit für die Rolle von McCartney – eine Entscheidung, die nun offenbar von Scott bestätigt wurde. Letzten Monat gab Ringo Starr bekannt, dass Barry Keoghan für seine Rolle gecastet wurde.

Unterdessen wird gemunkelt, dass Joseph Quinn und Harris Dickinson George Harrison bzw. John Lennon spielen.

Die vier Filme sollen im Jahr 2027 in die Kinos kommen.