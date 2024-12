Das Ergebnis hat bereits viel Aufmerksamkeit bei Kritikern und Auszeichnungen auf sich gezogen: Als Chalamet zu unserem Filmdarsteller des Jahres 2024 ernannt wurde, wurde er auch für einen Golden Globe nominiert und erhielt eine besondere Auszeichnung bei den Gotham Awards sowie Anerkennung von verschiedenen Kritikergruppen. Edward Norton, der für seine Leistung als Folk-Legende und Aktivist Pete Seeger ebenfalls Anerkennung erhielt, war gleichermaßen beeindruckt.

„Ich war von der Tiefe seines Fokus und seiner Ernsthaftigkeit begeistert, das ist alles“, erzählt Norton Folge. „Als Mitstreiter und Verbündeter hat er durch Willenskraft, Beharrlichkeit und sein Umfeld eine Investition in die Arbeit geschaffen. Das passiert nicht immer, und ich habe es geliebt.“

Etwas, das Chalamet als „fantastisch“ hilfreich bezeichnet, war die Zusammenarbeit mit dem Rest der Besetzung, wobei jeder andere bemerkenswerte Figuren in Dylans Leben von 1961 bis 1965 spielte. „Das ist meiner Meinung nach wirklich ein Ensemblefilm“, sagt er. „Es geht genauso um Greenwich Village in dieser Zeit und um die Charaktere auf der Leinwand, wie Johnny Cash oder Joan Baez, oder Sylvia Russo oder Pete Seeger, und darum, wie sie Bob beeinflusst haben und wie sie ihn in verschiedenen Epochen genauso beeinflusst haben wie er selbst.“ .“

Chalamet fügt hinzu: „Jeder trug die Flagge seines Charakters – mit anderen Worten, jeder verteidigte vehement seinen Charakter und seinen Standpunkt. Es brachte die Wahrheit in das, was die Szenen und die Geschichte brauchten, denn als diese Dinge passierten.“ In den 60ern hatten Joan Baez, Sylvie Russo und Pete Seeger … Sie fühlten sich nicht wie im Bob-Dylan-Film.“

Monica Barbaro sagt, dass sie, obwohl sie „vorher so ein Fan von Timothée Chalamet“ war, durch die Rolle von Joan Baez an seiner Seite eine völlig neue Wertschätzung erfahren habe. „Er hat so unglaublich hart daran gearbeitet. Ich habe großen Respekt vor allem, was er für diesen Film getan hat, und ich denke, er hat all das positive Feedback, das er jetzt bekommt, durchaus verdient.“

Wie die anderen Schauspieler im Film stand auch Barbaro vor der Herausforderung, ihre musikalischen Fähigkeiten auszubauen, damit sie „sich sicher genug fühlen konnte, diese Lieder live zu singen“. Ich hatte vorher weder Gesangs- noch Gitarrenerfahrung, also war es für mich einfach Es ging mir darum, wirklich an einen Punkt zu gelangen, an dem ich das Gefühl hatte, dass ich Joan richtig darstellen konnte – sie war eine so begabte Musikerin.“

Passenderweise trafen sich Barbaro und Chalamet zum ersten Mal persönlich bei einer Musikprobe, nachdem sie sich beide schon seit einiger Zeit alleine vorbereitet hatten. „Das war ein Karrierehöhepunkt für mich“, sagt sie. „Es war einfach unglaublich, der Begleitung unserer gemeinsamen Gitarren zu vertrauen und unsere isolierte musikalische Ausbildung zusammenzubringen und diese wunderschönen Harmonien zu schaffen. Was für eine schöne Erfahrung.“

Für sie schien es die richtige Wahl zu sein, sich zunächst über die Musik zu verbinden. „Es gibt bestimmte Situationen, in denen es hilfreich ist, mit einer Person einen Kaffee zu trinken und sie kennenzulernen“, sagt sie. „In dieser Situation war es meiner Meinung nach perfekt, dass wir uns erst trafen, als wir ein besseres Verständnis für die Musik hatten. Wir hatten ein wirklich tiefes Verständnis dafür, wen wir porträtierten, und wir konnten einfach darauf vertrauen, dass die ganze Arbeit funktionieren würde.“ Wir kamen zusammen und konnten mit der Szene präsent sein, und wir konnten den Moment wirklich so authentisch wie möglich erleben, wie unsere Versionen von Bob und Joan.

Rückblickend auf das Dreherlebnis gefiel Barbaro besonders die Vorstellung von „It Ain’t Me, Babe“ mit Chalamet. „Wir haben das zu einem Zeitpunkt im Film gemacht, an dem wir uns unserer musikalischen Fähigkeiten einfach nur sehr sicher waren und wir beide schon oft vor Live-Publikum aufgetreten waren … Es war dieser turbulente, aufgeregte Moment, in dem wir nur eine begrenzte Anzahl von Takes hatten, und Es war einfach voller Leben und einer Menge Spaß.“