A Samstagabend Live Dokumentationen kommen im Januar nach Peacock, um das 50-jährige Jubiläum der Serie zu feiern.

Betitelt SNL50: Jenseits von SamstagabendIn den vier Episoden umfassenden Dokumentationen werden mehr als 60 Mitwirkende mitwirken, darunter auch Absolventen der Sketch-Comedy-Varieté-Show. Eintauchen in SNLDie erste Folge „Five Minutes“ bietet einen detaillierten Einblick in den Vorsingprozess der Serie.

Die nächste Folge, „Written By: A Week Inside the SNL Writers Room“, wird den Schreibprozess vom Drehbuch bis zur Leinwand festhalten, während die dritte Folge, „More Cowbell“, einen Blick hinter die Kulissen des beliebten Sketches wirft. Die letzte Folge, „Staffel 11: The Weird Year“, wird sich auf die entscheidende 11. Staffel der Serie konzentrieren.

SNL50 kommt vom ausführenden Produzenten Morgan Neville, der bereits Dokumentarfilme wie gedreht hat 20 Fuß vom Ruhm entfernt Und Willst du nicht mein Nachbar sein? Die Regisseure Robert Alexander, Marshall Curry, Neil Berkeley und Jason Zeldes leiteten jeweils ihre eigene Episode.

„Ich war besessen davon Samstagabend Live So lange ich mich erinnern kann“, sagte Neville in einer Erklärung. „Für SNL50Ich hatte das Glück, mit einigen meiner Lieblings-Independent-Filmemacher zusammenzuarbeiten und tiefergehende Geschichten darüber zu erzählen SNL. Zusammengenommen bieten diese eigenständigen Episoden eine neue Perspektive SNL und warum es funktioniert.“

Alle vier Folgen werden am 16. Januar 2025 auf Peacock Premiere haben.

SNL befindet sich mitten in der 50. Staffel. Zu den jüngsten Höhepunkten zählen das Debüt von Charli XCX als Moderator, der Aufstieg von Marcello Hernández‘ Domingo-Figur und ein Sketch, in dem Bob Dylan, Bruce Springsteen und Bono verkörpert werden.

Anfang dieses Jahres wurde der von Jason Reitman inszenierte Spielfilm veröffentlicht Samstagabend verfolgte einen semi-fiktionalen Ansatz für die 90 Minuten vor der ersten Folge der Serie. Lesen Sie, warum es einer der besten Filme des Jahres 2024 ist.