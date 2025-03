A24 hat einen neuen Trailer in voller Länge für den kommenden Film vorgestellt Tod eines Einhornssoll am 28. März ankommen. Sehen Sie es sich unten an.

Mit Paul Rudd und Jenna Ortega steht die Horror-Komödie auf ein Vater-Tochter-Duo, das zwischen einem Rückzug mit einem Milliardärschef (Richard E. Grant) und dem Erscheinen eines mythischen Einhorns gefangen ist, das das Potenzial für medizinische Wunder-einschließlich ewiger Leben-ausüben könnte. Andere Spieler sind Will Poulter, Téa Leoni, Sunita Mani und Barry Favorit Anthony Carrigan.

„Unicorns wurden früher als göttliche Monster angesehen, weil die Menschen glaubten, sie könnten buchstäblich alles heilen“, erzählt Ortegas Charakter als ein Wissenschaftlerteam, um die Möglichkeiten zu erforschen, die das Einhorn vor Ort halten könnte.

Während der erste Trailer im Ton relativ leicht war, stützt sich der neueste Blick auf den Film mehr auf das Versprechen von Gewalt. „Payback ist ein Tier“, bestätigt der Trailer über Vignetten von Hufen und Hörnern nach Blut.

Tod eines Einhorns markiert das Regiedebüt für Alex Scharfman, der auch das Drehbuch geschrieben hat, während Ari Aster (ErblichAnwesend Mittelsommar) wird als Produzent gutgeschrieben. Der Film wird am 8. März beim kommenden SXSW -Festival 2025 seine Weltpremiere haben.

A24 neckt auch Horrorpotential mit Daniel Kaluuyas langjähriger Hoffnung auf a Barney Film, der nun von Ayo Edibiri geschrieben wird.

https://www.youtube.com/watch?v=62pyfjnziuc