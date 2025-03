Nach dem enormen Erfolg der Böse Filmadaption, die sowohl in der Kassen- als auch in der Preisverleihungssaison große musikalische Meilensteine ​​markieren. Es ist wahrscheinlich, dass viele Studio -Manager Möglichkeiten finden, Wege zu finden, um die Blockbuster -Magie nachzubilden. Es ist das neueste-und mit Abstand finanziell erfolgreichste-in einer Reihe von Projekten von Bühnen-zu-Bildschirm-Projekten wie die Angemessene In den Höhenkritisch mittelmäßig Mean Girlsund Steven Spielbergs atemberaubende Einstellung zu West Side Story Dies erhielt weit verbreitete Anerkennung (Gerechtigkeit für Mike Faist), litt jedoch unter kämpfenden Kämpfen mit spätpandemischen Kassen. Die Schwerkraft-trockene Abendkasse von BöseStellt sich jedoch die Frage auf: Welche Show sollte als nächstes sein?

Eine Antwort finden Sie in der leuchtend rosa Welt von Legal blondDer geliebte Film von 2001 mit Reese Witherspoon, der derzeit zu einer Prequel -Fernsehserie mit dem Titel „Simply“ mit dem Titel “ Elle. Aber vor dem neuesten Neustart wurde Elles Geschichte der Entschlossenheit und des Wachstums angepasst Legal blond: das Musicaldie 2007 am Broadway eröffnet wurde. Die Show fand ihr Publikum nicht ganz auf dem Great White Way, erhielt gemischte Feedback von Kritikern und kämpfte bis zum Schluss nur ein Jahr später im Jahr 2008. Aber für eine bestimmte Demografie von Theaterfans, Legal blond: das Musical ist zu einem Kultklassiker geworden, der wegen seiner hüpfenden, aber wirklich ermächtigenden Songs, spielerischer Choreografie und einem höllischen griechischen Refrain geliebt geworden ist.

Es passierte etwas Unglaubliches, als Legal blond: das Musical Das Netzwerk entschied sich 2007, mit MTV zusammenzuarbeiten. Nur wenige Monate nach der Eröffnung am Broadway leitete das Netzwerk einen Pro-Shot der Show mit seiner ursprünglichen Besetzung aus und zeigte die Bühnenmagie auf eine Weise, die direkt an ihre Kerndemografie junger Menschen, die mit dem Ausgangsmaterial vertraut waren, ansprach. Die Show wurde von einer Star-Making-Aufführung von Laura Bell Bundy verankert, die geschickt den Balanceakt navigierte, um den Charakter von Elle einzufangen, ohne die geliebte Leistung von Reese Witherspoon gegenüber dem Broadway-Darlings wie Christian Borle und Annaleigh Ashford einzufangen.

Dann traf MTV erneut, als es Zeit für Bundy war, von der Rolle zurückzutreten und eine Serie im Reality-Stil zu starten, in der der Casting-Prozess untersucht wurde. Rechtlich blond: Das Musical: Die Suche nach Elle Woods in Fans von rücksichtslosen Wettbewerbshows wie wie Amerikas nächstes Topmodell Direkt neben den aufstrebenden Theaterkindern, die untersuchen, was sie brauchen, um es im Geschäft zu schaffen.

Die Teenager, die an MTV geklebt waren, die sich alles entfalten, sind jetzt die Erwachsenen mit den Mitteln, ein oder zwei Stunden in einem Theater zu verbringen. Vielleicht sind einige sogar bereit, das Musical einer neuen Generation potenzieller Fans vorzustellen. Also während der Witherspoon-Rücken Legal blond Das Prequel -Projekt kündigte gerade das Casting seines jungen Elle Woods an. Vielleicht sollten wir wirklich noch einmal nach den Elle Woods mit den Pfeifen, den Charisma und der ansteckenden Energie suchen, um die Show von der Bühne auf die große Leinwand zu bringen.

So charmant wie das Filmmaterial von Witherspoon bestand, über die die Taschenlampe an die begeisterte junge Schauspielerin weitergegeben wurde, die im Zentrum der Serie mit dem Titel “ ElleDie Wahrheit ist, dass das Skript des Originals Legal blond Film ist so luftdicht, dass wir in den ersten Minuten alles lernen, was wir über den Charakter wissen müssen. Die Freude an der Geschichte liegt in Elles Evolution und beugt sich in ihre Witz- und Arbeitsmoral – und schwelgt nicht in ihren frühen Tagen als Campus -It -Mädchen.

In seltenen Fällen kann diese Art von Show funktionieren; halten Sex und die Stadt Vorläufer Die Carrie -Tagebücherdie Carrie Bradshaws frühe Jahre vergrößerte (und uns Austin Butler, wenn nichts anderes, gab). Aber mit dem Charakter von Elle gibt es sehr wenig Rätsel, und keine Lücken hätte das Publikum müssten, um gefüllt zu sein. Elle, als wir sie treffen Legal blondist vollkommen in ihrer kleinen Blase am Ufer in Ordnung, bis ihre Trennung von Warner sie zum Handeln auffordert. Es ist der Grund, warum jemand davon funktioniert! Als Elle erkannte, dass sie so viel mehr Potenzial hatte, als sie jemals ermutigt worden war, zu erkunden. Tatsächlich könnte es die Wirkung des Originalfilms verringern, wenn Elles selbstinteressiertere Tendenzen, einen weicheren oder sympathischeren Protagonisten zu erzeugen, die Wirkung des Originalfilms verringern.

Im Gegensatz dazu mit Legal blond: das MusicalEinige dieser Taschen der Geschichte sind die Orte, die erweitert werden. Wir lernen ein bisschen mehr über Emmett mit einem der besten Songs der Show („Chip on My Schulter“) kennen, während Paulettes verträumte Persönlichkeit und Viviennes Moment der Erlösung noch größere Höhepunkte werden. Es gibt ein greifbares Gefühl des Triumphs, wenn Elle zum ersten Mal ihren Namen auf der Liste für Callahans Praktikum sieht, das nur ein Musical ein interner Monolog erfassen und es größer machen kann als das Leben.

Harry Styles nach nach dem Abkommen von vorzunehmen BöseDie Öffentlichkeit ist auf Musicals vorbereitet, die sich wie Musicals anfühlen; Projekte, die sich nicht schämen, dass ihre Charaktere singen und tanzen werden, sondern sich darin genießen. Während einiges vom Erfolg von Böse Kann auf einige der Starträchtigungen zurückzuführen sein, suchten die Leute hinter dem Film auch Menschen mit nachgewiesenem Bühnenerlebnis wie Tony -Gewinnerin Cynthia Erivo und West End Alum Jonathan Bailey. Es ist nicht unähnlich als eine andere sehr erfolgreiche Filmmusikalische, Haarspraydie bewährte musikalische Darsteller wie Zac Efron, Queen Latifah, James Marsden, John Travolta und der Brand Elijah Kelley eingetragen haben. Wir werden den Traum für einen weiteren Tag lassen, aber den Talentbecken für Legal blond: das Musical ist sehr viel da draußen.

Haarspray war der dritte Musikfilm in der Geschichte, der an der internationalen Abendkasse eine Marke von 200 Millionen US-Dollar überquerte, die von dem ausgestellten Handwerk angetrieben wurde, und die reine Energie, die von den liebevoll inszenierten Musiknummern ausstrahlte. Dies ist die genaue Energie, die Legal blond: das Musical Forderungen, und in den richtigen Händen könnte es den Sprung vom Kultklassiker zum geliebten Mainstream -Tarif machen. Wenn sie richtig angesprochen würden, würden die Leute in Scharen zum Theater auftauchen – weil es sich um OMIGOD kümmert, ist es wirklich so ernst.