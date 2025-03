Francis Ford Coppola sagt, er sei „begeistert“, seinen Razzie Award für seine geladene Bombe/langjährige Leidenschaft zu akzeptieren Megalopolis.

Die Razzie Awards feiern die schlimmsten Flops und Duds des Jahres im Filmkreis mit Megalopolis In diesem Jahr werden fünf Nominierungen gesammelt – darunter das schlechteste Bild, das schlechteste Drehbuch und den schlechtesten Regisseur. Coppola gewann letztendlich einen Razzie für den schlimmsten Regisseur (Madame Web Das schlimmste Bild und das schlechteste Drehbuch), wobei Jon Voight den schlechtesten Nebendarsteller Razzie für seine Arbeit in nach Hause nahm MegalopolisAnwesend Reaganund mehr.

Auf Instagram schrieb der Regisseur eine lange Aussage, die das kontrare Ethos der Auszeichnung umfasst. „Ich freue mich sehr, den Razzie Award in so vielen wichtigen Kategorien für @megalopolisfilm zu akzeptieren, und für die besondere Ehre, als schlimmster Regisseur, das schlechteste Drehbuch und das schlechteste Bild zu einer Zeit nominiert zu werden, als so wenige den Mut haben, gegen die vorherrschenden Trends der zeitgenössischen Bewegung zu gehen!“, Schrieb er.

Er fuhr fort und schien gegen die Filmindustrie, Kritiker und die Abendkasse als eine Metrik des Erfolgs: „In diesem heutigen Wrack einer Welt, in dem Kunst die Punktzahlen erhält, als ob es professionelles Wrestling wäre, habe ich mich dafür entschieden, nicht den machlosen Regeln zu folgen, die von einer Branche, die so verängstigtes Risiko so verängstigt ist, trotz des enormen Pools junger Talent zur Verfügung gestellt wurde, die zu verängstigt sind, und lebendig und lebendig, dass es in der 50 -jährigen Leberung nicht mehr und lebendig ist.“

Coppola rief dann einen seiner Helden, Jacques Tati, und verglichen anscheinend den kommerziellen Versagen (und schließlich kritischen Erfolg) des französischen Regisseurs Spielzeit zu seinen eigenen Megalopolis. „Was für eine Ehre, neben einem großartigen und mutigen Filmemacher wie Jacques Tati zu stehen, der sich vollständig verarmte, um eines der beliebtesten Misserfolge des Kinos zu machen. Spielzeit! Mein aufrichtiger Dank geht an alle meine brillanten Kollegen, die sich mir angeschlossen haben, um unser Kunstwerk zu machen, Megalopolisund erinnern wir uns daran, dass es in der Abendkasse nur um Geld geht, und wie Krieg, Dummheit und Politik haben in unserer Zukunft keinen wahren Platz. “ Siehe den Instagram -Beitrag von Coppola unten.

Während die Zeit erkennen wird, ob Megalopolis wird in der Tat ein zukünftiger Klassiker, es ist immer noch ein schwieriger Verkauf. Coppola investierte 120 Millionen US -Dollar seines eigenen Geldes in die Produktion (die an der Abendkasse nur 14 Millionen US -Dollar verdient hat), und das berücksichtigt nicht einmal die verschiedenen Skandale, die diesen Film gemacht haben. Coppola warf absichtlich „stornierte“ Schauspieler wie Shia Leboeuf und behauptete, er wollte nicht, dass der Film eine „erweckte Hollywood -Produktion“ ist (was auch immer das bedeutet). Es gab auch Kontroversen mit Coppolas angeblich unangemessenem und unprofessionellem Verhalten gegenüber Extras am Set.

Dann verwendete Lionsgate eine Schar aus gefälschten, generierten Zitaten in der Megalopolis Trailer, der legendäre Filmkritiker als langjährige Coppola -Hasser positionierte; Lionsgate zog dann schnell den Anhänger und entschuldigte sich für „vermasselt“. Jetzt, da Coppola seinen Razzie -Sieg umarmt, wird er endlich die kritisch börsennotierte Außenseiterin, die er so unbedingt wollte Megalopolis zu nutzen.

Auch in diesem Jahr wurden mehrere Razzie -Nominierungen gesammelt Madame WebAnwesend Joker: Folie A Deux, ReaganAnwesend Und Grenzgebieteder die schlechte Presse in ähnlicher Weise als eigenes Marketing -Tool annahm. Madame Web und der Jerry Seinfeld-Star Unfrostiert gewann bei der Zeremonie 2025 mit groß Joker: Folie A Deux Auch zwei Razzie -Siege aufnehmen.

Besuchen Sie unsere ursprüngliche Bewertung von Megalopoliswas wir als „warnende Geschichte“ bezeichneten.