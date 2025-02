Jeff Bridges wird ein neues Album von Archivaufnahmen mit dem Titel „Ledig“ veröffentlichen Slow Magic, 1977-1978. Es fällt am 12. April durch Licht auf dem Dachboden vollständig ab, aber Sie können das zuvor unveröffentlichte Lied „Unaustroffen“ unten hören.

Die 11-Track-Kollektion zieht eine kürzlich ausgegrabene, verfallende Kassette, die einfach als „Juli 1978“ bezeichnet wurde. Bridges arbeitete an den Songs in einem Haus in Malibu mit einer Gruppe von Highschool -Freunden, darunter Gitarristen Stan Ayeroff und David Greenwalt, Bassist Matthew Bright und Schlagzeuger Steve Baim.

Anschließend mietete er ein Lagerhaus in Venedig, Kalifornien, nachdem er 1976’s gedreht wurde König Kong für Aufnahmesitzungen, die „Obnoxious“ und den Titeltrack produzierten. Diese Sitzungen wurden von Ken Lauber, Mitarbeiter von Bob Dylan, überwacht.

„Ziemlich wild, dass dieses Ding, das vor etwa 50 Jahren passiert ist, blühen will“, sagte Bridges in einer Pressemitteilung. „Ich denke, Verrücktheit ist das, was heutzutage passiert. Sie können nie sagen, was passieren wird. “

Physische Ausgaben von Langsame Magie Enthält Liner Notes, die von Sam Sweet geschrieben wurden, neue Interviews mit Brücken und nie zuvor gesehene Archivfotos. Eine spezielle transparente Blue Vinyl Edition wird exklusiv für den Tag 2025 des Record Store erhältlich sein.

Langsame Magie Ist Bridges ‚erstes Album nicht. Nachdem er 2011 seine selbstbetitelte Debütbemühungen veröffentlicht hatte, folgte er 2015 mit einem Umgebungs-Drone-Album.

https://www.youtube.com/watch?v=ihvv05-sxje

Slow Magic, 1977-1978 Kunstwerk:

Slow Magic, 1977-1978 Trackliste:

01. Er ist hier

02. widerlich

03. Haltung

04. Space #1

05. langsame Magie

06. Hier auf dieser Insel (feat. Burgess Meredith)

07. Leichter Blues

08. Dies ist der Eine

09. Space #2

10. Sie könnten bereit sein

11. Kong (feat. Burgess Meredith)