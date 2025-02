Sie fragen sich, wo Sie sich die folgenden Filme ansehen können? Hier ist unser komplettes Streaming -Leitfaden für die Oscar Best Picture -Gewinner. Diese Liste wurde aktualisiert, um Oppenheimer, den besten Bildgewinner von 2024, einzuschließen.

Die Academy Awards, wie der Filmhistoriker David Thompson einmal erklärte EitelkeitsmesseMöglicherweise hat sich aus dem Studio -Chef Louis B. Mayers Wunsch entwickelt, seine Mitarbeiter von einem potenziellen Interesse an der Gewerkschaftsbildung abzulenken. Doch da diese ersten Auszeichnungen 1929 verteilt wurden, sind sie zu einer Branchenbesessenheit geworden, um die der gesamte jährliche Zyklus der Filmveröffentlichungen ausgerichtet ist, wobei das illustrierte Ziel, dass Oscar die bedeutungsvollste Scorecard ist, für die Studios und Filmemacher gleichermaßen antreten können.

Dies macht es faszinierend, sich in die über 90-jährige Geschichte der Auszeichnungen zu befassen und sich daran zu erinnern Flügel gewann die Auszeichnung für „herausragendes Bild“. Jedes Jahr, bis heute, wurde er mit Drama darüber gefüllt, wer nominiert wurde, der nicht gewonnen hat und der letztendlich gewann; Jeder Filmfan hat starke Meinungen zu Jahren, in denen die besten Filme unterschätzt wurden. (Lustig genug, wir sprechen nicht so viel über die Jahre in Oscar tat Machen Sie es richtig – es gibt etwas an der menschlichen Natur, das uns so viel anfälliger macht, sich mit Empörung zu beschäftigen.)

In gewisser Hinsicht ist Oscar-Watching ein Sport, ein Spiel, das gespielt werden muss. Es gibt eine ganze Branche, die versucht, die Konkurrenten jedes Jahres für einen Sieg zu optimieren. Es ist ein ganzes episches Drama für sich, eines mit echten Einsätzen: Egal, was die Ursprünge der Zeremonie hätte gewesen sein könnten, und das Gewinnen des Oscar für das beste Bild bedeutet, dass ein Film eine so viel mehr Chance auf das ewige Leben hat, das Elinor St. John (Jean Smart) beschreibt, um Jack Conrad (Brad Pitt) in 2022 in den Babylon: „Ein in 50 Jahren geborener Kind wird über Ihr Bild stolpern, der auf einem Bildschirm flackert und das Gefühl hat, dass Sie Sie wie ein Freund kennt, obwohl Sie Ihren letzten atmeten, bevor er seinen ersten atmete.“

Es ist eine lustige Art von Unsterblichkeit, die eine Auszeichnung gewinnt, die Sie zum besten Film dieses Jahres erklärt. Aber es ist mehr als die meisten von uns sterblichen Menschen jemals erreichen werden.

– Liz Shannon Miller

Senior Entertainment Editor