Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden am Mittwoch in ihrem Haus in New Mexico tot aufgefunden. Während es keine sichtbaren Anzeichen für ein Foulspiel gab, haben die Ermittler ihren Tod nun als „verdächtig“ angesehen, nachdem sie „keine offensichtlichen Anzeichen eines Gaslecks“ und die Haustür ihres Hauses „ungesichert und geöffnet“ gefunden haben.

Laut eidesstattlicher Erklärung, die am Donnerstag von den Behörden von New Mexico veröffentlicht wurden, wurden Hackman (95) und Arakawa (63) und ihr Hund von zwei Wartungsarbeitern gefunden.

Arakawas Leiche wurde im Badezimmer mit einer Raumheizung in der Nähe ihres Kopfes gefunden, was möglicherweise darauf hinweist, dass er „falls das weibliche weibliche plötzlich zu Boden fiel“. Zusätzlich „erschien eine verschreibungspflichtige Flasche mit Pillen, die auf der Gegenseite verstreut sind.“ Der verstorbene Hund befand sich im Badezimmerschrank 10-15 Fuß von Arakawas Körper entfernt.

Arakawas Körper „zeigte offensichtliche Anzeichen von Tod, Körperzerlegung, in ihrem Gesicht und Mumifizierung in Händen und Füßen“, heißt es in eidesstattlicher Erklärung.

Der Hackman -Körper wurde im Schlammraum gefunden und „zeigte offensichtliche Anzeichen von Tod, ähnlich und übereinstimmend mit dem weiblichen Verstorbenen“.

Die Ermittler fanden keine offensichtlichen Anzeichen für ein Gasleck, einschließlich Kohlenmonoxid, und die beiden anderen Hunde des Paares wurden lebendig und gesund entdeckt – eines innerhalb des Hauses und eines draußen.

Die Wartungsarbeiter, die anfänglich die Leichen fanden, sagten, sie hätten das Paar seit zwei Wochen nicht mehr gesehen. Als sie zu ihrem Haus ankamen, sagten sie, sie hätten die Tür „Ajar“ fanden, aber die Ermittler fanden keine Anzeichen für einen erzwungenen Eintrag.