Katy Perry und Gayle King werden in diesem Frühjahr auf Blue Origins All-Women Mission in den Weltraum reisen.

Sie werden vom ehemaligen NASA -Raketenwissenschaftler Aisha Bowe, dem Bürgerrechtsaktivisten Amanda Nguyen und dem Filmproduzenten Kerianne Flynn begleitet. Die Gruppe wird von Lauren Sánchez, Jeff Bezos ‚Verlobter abgerundet (Bezos gründete die Aerospace Company Blue Origin und flog 2021 in den Weltraum). Nach dem New York PostSánchez brachte die Sechs-Personen-Crew für die bevorstehende Mission zusammen.

Holen Sie sich Katy Perry Tickets hier

King teilte sie mit den Nachrichten CBS -Morgen Programm, das sagte, dass sie ihre BFF Oprah sogar über die Entscheidung konsultierte. „Ich weiß nicht, wie ich gleichzeitig verängstigt und aufgeregt erklären soll. Es ist so, als ob ich mich im Voraus fühlte, ein Baby zu schenken “, sagte King. „Sobald Kirby und Will und Oprah damit einverstanden waren, ging es mir gut. Ich dachte, Oprah würde sagen „Nein, nein.“ Sie sagte: „Ich denke, wenn Sie es nicht tun, wenn sie alle zurückkommen und Sie die Gelegenheit hatten, es zu tun, werden Sie sich selbst treten.“ Sie hat recht. „

Perry hat noch keine Aussage über ihren bevorstehenden Flug gemacht, aber es kann mit Sicherheit sagen, dass sie ziemlich aufgeregt ist. Immerhin verglich Perry ihren Liebhaber einmal mit einem „ET“, und jetzt könnte sie die Chance haben, einen Real zu treffen.

Perry geht in diesem Jahr nicht nur in den Weltraum, sie macht sich auch seit sieben Jahren auf ihre erste US -Tour. Holen Sie sich hier Tickets für ihre „Lifetimes Tour“.