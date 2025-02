Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Crate Digging, unser wiederkehrendes Feature, in dem Künstler in ihre Kisten mit persönlichem Geschmack eintauchen. Diesmal teilt der Sänger-Gitarist Myles Kennedy 10 Alben aus den 1970er Jahren, die einen tiefgreifenden Einfluss auf ihn haben.

Myles Kennedy ist einer der produktivsten Rockmusiker des 21. Jahrhunderts. Der Sänger-Gitarrist verhandelt Blei-Vocals in Alter Bridge und Slash mit Myles Kennedy und den Verschwörern sowie ein bemerkenswerter Solokünstler.

Kennedy startet eine Tour zur Unterstützung seines neuen Soloalbums, Die Kunst, loszulassen, Am Freitag (17. Januar) in Joliet, Illinois, läuft das bis zum 21. Februar in seiner Heimatstadt Spokane, Washington, am 21. Februar. Tickets sind über Ticketmaster oder StubHub erhältlich.

Als kleines Kind der 1970er Jahre umfassen Kennedys musikalische Einflüsse eine Reihe legendärer Acts dieser Zeit, darunter Rockbands wie Boston, Led Zeppelin, Queen und die Autos sowie R & B -Künstler wie Stevie Wonder und Earth, Wind & Fire.

Tatsächlich erzählte er uns, dass eine seiner frühesten musikalischen Erinnerungen darin bestand Sesamstraße. „Als Stevie Wonder eingeschaltet war SesamstraßeDas war ein so tiefgreifender Moment für mich. Ich kann immer noch den Raum sehen. Es ist nur in meinem Kopf verbrannt. Das hat mein Leben verändert. “

Ein weiterer wirkungsvoller Moment war, dass Königin „Wir sind die Champions“, nachdem sie als Kind ein T-Shirt-Spiel verloren hatten: „Obwohl wir nicht die Champions waren… Ich erinnere mich, dass plötzlich alles in Ordnung war. Ich erinnere mich, dass ich das gehört und gegangen bin: „Oh, das ist großartig.“ Es ließ mich vergessen zu verlieren. Und es war ein wirklich besonderer Moment. Ich denke, das war mein erster Rock’n’Roll -Erlebnis. “

Während Kennedy oft für seine Gesangsfähigkeit gelobt wird, ist er auch ein sehr erfahrener Gitarrist. Wie Sie in seiner Liste von 10 Alben aus den 1970er Jahren sehen werden, die ihn beeinflussten, hatte das Gitarrenspiel genauso viel, wenn nicht sogar mehr Einfluss auf ihn wie das Gesang.

Siehe Myles Kennedys Liste von 10 wesentlichen Alben der 1970er Jahre, die ihn unten beeinflusst haben.