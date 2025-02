Am 29. März ein Benefizkonzert mit den Künstlern hinter dem Gartenstaat Soundtrack findet im griechischen Theater in Los Angeles statt. Für diejenigen, die es nicht persönlich schaffen, hat Veeps angekündigt, dass die einmalige Show ab dem 6. April streamen wird.

Das Konzert (Get Tickets hier) hat im vergangenen Herbst angekündigt, um die vorgestellten Künstler des Soundtracks zum ersten Mal zusammen zu machen. Die Shins, Iron & Wine, Frou Frou, Thievery Corporation, Remy Zero, Männer von Colin Hay und Cary Brothers werden auf der Show auftreten, und spezielle Gäste werden voraussichtlich eingehen.

Braff hat auch geärgert, dass sie einige Filmmaterialien hinter den Kulissen aus dem Film untersuchen werden. Das Konzert sammelt Spenden für die Midnight Mission, einen Obdachlosenheim und Dienstleister in Los Angeles. Sie können jetzt ein 48-Stunden-Zugangsticket für Veeps für 19,99 US-Dollar kaufen, bevor der Stream am 6. April um 21:00 Uhr ET verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie hier.

„Die Aufnahme der Show ermöglicht es uns, die besondere Nacht mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen“, sagte Zach Braff zu Rollstein. „Am wichtigsten ist, dass es eine weitere große Art und Weise ist, wie wir der Gemeinde etwas zurückgeben können, indem wir die Mitternachtsmission unterstützen und alles, was sie für die Unhaures und die von den Bränden von Los Angeles betroffenen tun.“

Regie, geschrieben und mit Zach Braff. Garten Zustand Folgt einem 20-jährigen Andrew, der nach dem Tod seiner Mutter nach New Jersey zurückkehrt. Auch Natalie Portman, Peter Sarsgaard und Ian Holm -Star im Film, wobei die ehemalige Schauspielerin als eines der frühesten Beispiele des Manic Pixie Dream Girl -Archetyps bezeichnet wurde.

Letzten Sommer markiert seit 20 Jahren seitdem GartenstaatErste Veröffentlichung. Der Soundtrack des Kultfilms, den Braff kuratierte und produzierte, gewann 2005 den Grammy für das Best -Compilation -Soundtrack -Album für ein Film.

Schauen Sie sich unsere 10-jährige Retrospektive an Gartenstaat‚S Soundtrack.

