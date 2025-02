Willkommen zurück zu einer weiteren Videoausgabe von Crate Digging, unserer wiederkehrenden Funktion, in der Künstler in ihre Kisten mit persönlichem Geschmack eintauchen. Dieses Mal nennt der Killswitch -Sänger Jesse Leach 10 Punk -Alben, die einen tiefgreifenden Einfluss auf ihn hatten.

Killswitch Engage trifft sich im Jahr 2025 für ein großes Jahr. Die Metal -Band wird ihr neuntes Album veröffentlichen. Diese FolgeAm 21. Februar und unterstützen Sie die LP mit einer Headliner der nordamerikanischen Tour, die am 5. März in Nashville beginnt.

Im Vorfeld der LP und der Tour hat Killswitch Sänger Jesse Leach eingeholt Folge (Keine Beziehung zum Album), um 10 Punkalben zu teilen und zu diskutieren, die ihn stark beeinflusst haben.

Während Leach seinen Lebensunterhalt in einer Metal -Band verdient hat, wuchs er auf Punkrock auf. Trotzdem sind Killswitch einer der Pioniere von Metalcore – eine Kombination aus Metall und Hardcore – und Hardcore Rose aus Punkrock, also gibt es eine natürliche Verbindung.

Wie Sie im obigen Video oder in der folgenden Liste sehen werden, werden Leachs Picks hauptsächlich aus den späten 70ern (toten Jungen und steifen kleinen Fingern) und den 80ern (GBH, dem Zusammenstoß, der Operation Ivy und mehr) mit einer bemerkenswerten Ausnahme vor wenigen Jahren ausgewählt.

Während Leach als Jugendlicher eine Leidenschaft für Punkmusik entwickelte, ließ er uns auch wissen, dass es die Beatles waren, die ihn als Kind musikalisch zuerst wirklich beeinflussten. „Die erste (Musik), in der die Glühbirne über meinen Kopf ging, wo es nicht nur eine Hintergrundsache war und ich wirklich aufmerksam war, waren die Beatles. Mein Vater liebte die Beatles. Insbesondere für mich war es für mich Abbey RoadDas ist mein Lieblings -Beatles -Rekord. “

Sehen Sie sich das Video oben an und sehen Sie sich die Liste unten an, um Jesse Leachs Picks für die Punk -Alben herauszufinden, die ihn am meisten beeinflusst haben, zusammen mit seinen Beschreibungen jeder LP.

