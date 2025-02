Nathan Fielders großartiges soziales Experiment/Comedy -Fernsehshow steht kurz vor dem nächsten Level, wie HBO das angekündigt hat Die Probe Staffel 2 wird am Sonntag, den 20. April, eintreffen.

In der offiziellen Logline beschreibt HBO die zweite Staffel als „Reise eines Mannes, um die Unsicherheiten des Alltags zu verringern. Mit einer Baumannschaft, einer Legion von Schauspielern und scheinbar unbegrenzten Ressourcen hilft Fielder den normalen Menschen, sich auf die größten Momente des Lebens vorzubereiten, indem sie sie in sorgfältig gefertigten Simulationen seines eigenen Designs „proben“. In Staffel 2 wächst die Dringlichkeit des Projekts des Feldspielers, wenn er sich entscheidet, seine Ressourcen auf ein Problem zu setzen, das uns alle betrifft. “

Der Teaser zeigt nicht viel. Es werden keine Worte gesprochen, wenn Fielder über eine Reihe von Proben über eine Reihe von Proben wacht. Trotzdem gibt es definitiv den Ton für eine weitere mysteriöse, wilde Fahrt.

Staffel 2 von Die Probe wird aus sechs Folgen bestehen. Zusätzlich zur Ausstrahlung auf HBO werden die Episoden auch sonntags um 22:30 Uhr ET über Max (hier anmelden) zur Verfügung stehen. Schauen Sie sich den ersten Teaser -Clip der Saison unten an.

Die erste Staffel von Die Probe war ein Augenöffnungs-Comic-Triumph, Folge Kritiker Robert Ham schrieb in seiner Rezension 2022. Sehen Sie, wo es auf unserer Liste der besten Fernsehsendungen von 2022 gelandet ist.

https://www.youtube.com/watch?v=0zfp1e_rhis