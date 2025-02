Willkommen zurück zu einer weiteren Videoausgabe von Crate Digging, unserer wiederkehrenden Funktion, in der Künstler in ihre Kisten mit persönlichem Geschmack eintauchen. Dieses Mal namen Lamb of God, Randy Blythe, 10 Bücher, von denen er glaubt, dass sie jeder lesen sollte.

Randy Blythe bringt das Metall seit 30 Jahren als Frontmann von Lamm Gottes und in den letzten Jahren hat er sich als Autor einen Namen gemacht.

Der Sänger hat gerade sein zweites autobiografisches Buch veröffentlicht. Direkt hinter dem Licht (Frieden mit den Kriegen in unserem Kopf schließen), das folgt seine Memoiren 2015, Dunkle Tage. Das neue Buch konzentriert sich darauf, wie Blythe „täglich arbeitet, um die Positivität in einer Welt aufrechtzuerhalten, die sich so anfühlt, als würde es außer Kontrolle geraten.“

Zur Feier der Veröffentlichung von Direkt über das Licht hinausBlythe mit verbundenem mit Schwere Folge Über Zoom, um eine Liste von 10 Büchern anzubieten, von denen er glaubt, dass sie jeder lesen sollte (siehe oben). Seine Auswahlen reichen von Ernest Hemingway’s Ein bewegliches Fest Zu Bitte töte mich: Die unzensierte mündliche Geschichte von Punk zu jrr tolkiens Herr der Ringe Trilogie und darüber hinaus.

Siehe Randy Blyths vollständige Diskussion über die 10 Bücher, von denen er glaubt, dass jeder im obigen Video lesen sollte, oder seinen abgekürzten Kommentar in der folgenden Liste lesen. Bestellen Sie sein Buch Direkt über das Licht hinaus An diesem Ort und erfassen Sie ihn auf seiner aktuellen Buchtour (hier Tickets abholen).

Ein bewegliches Fest durch ernsthafte Hemingway

Hemingway ist ziemlich berühmt für die wirklich umgestaltete moderne englische Prosa. Er war ein Meister der Wirtschaft des Wortschatzes und sagte mehr mit weniger, und dieses Buch ist… eine Erinnerung an seine Zeit in den 1920er Jahren in Paris, mit seiner ersten Frau, als junger Künstler. Und das ist eine Zeit, von der ich absolut besessen bin – alle Expatriates waren dort in den 1920er Jahren. Gertrude Stein, Fitzgerald … und sie haben geschrieben und geschrieben. Es gab diese lebendige künstlerische Gemeinschaft am linken Ufer von Paris. Und ich hatte diese romantische Besessenheit immer so bis zu dem Punkt, an dem ich zum ersten Mal nach Paris ging, ich ging zur linken Bank und ging zu allen Cafés, über die er in dem Buch geschrieben hatte, zu seiner alten Wohnung, nur die Sehenswürdigkeiten.

