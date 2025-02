Von Blockbuster -Franchise -Unternehmen wie Spider-Man Und Düne zu kritischen Lieblingen wie HerausfordererZendaya ist ganz oben in ihrem Spiel. Und mit der Ankunft des ersten Teaser -Anhängers für Shrek 5Die Schauspielerin hat diesen Schwung mit der Bombe in Schwung gehalten, dass sie sich der Besetzung als Tochter des Titels Oger anschließen wird.

In dem Clip erscheint sie neben Shrek selbst (Mike Myers), Fiona (Cameron Diaz) und Donkey (Eddie Murphy), als die Bande durch Tiktok-artige Shrek-Memes scrollt. Beobachten Sie den vollen Shrek 5 Teaser -Trailer unten.

Shrek 5 ist derzeit für eine Veröffentlichung am 23. Dezember 2026 geplant. Es wird den ersten Film in der Hauptlinie markieren Shrek Serie seit 2010 Shrek für immer danach. Die Animation von Universal und DreamWorks hat noch keine Handlungsdetails enthüllt, aber wenn wir raten mussten, geht es vielleicht um Shreks Tochter, die ein Liebesdreieck zum Thema Tennis navigiert, das auf einen Trent-Reznor-Soundtrack setzt. Oder vielleicht bekämpfen sie Sandwürmer oder drogen in einer High School Drogen – wir spucken hier nur.

https://www.youtube.com/watch?v=kbiwl74Kyjq