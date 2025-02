LaufpunktDie neue Netflix -Serie von Macher Elaine Ko, Mindy Kaling, Ike Barinholtz und David Stassen hat viel zu bieten. Die neue Sportkomödie-Stars Kate Hudson als neu geprägter Präsidentin des Professional-Basketballteams von Los Angeles Waves, nachdem ihr älterer Bruder/der frühere Präsident (Justin Theroux) in Reha landet; Die Besetzung ist voll mit anderen bekannten Comedy -Gesichtern, darunter Drew Tarver, Brenda Song, Max Greenfield und Jay Ellis. Doch trotz aller Widrigkeiten aus dem Nichts kommt Rookie Chet Hanks, Sohn von Tom, der sich den Rock schnappt und dunkiert.

(Ich habe alle 10 Folgen von gesehen Laufpunkt Vor dem Schreiben. Ich habe in den letzten Tagen viel Sportfacher gelernt.)

Technisch gesehen ist Hanks nicht so ein Anfänger, der im Alter von 34 Jahren eine robustere Filmographie hat als erwartet. Und nicht nur Rollen, bei denen Sie eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, wie er besetzt wurde, wie „Student in Library“ in Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (Regie von Past Tom Hanks, Mitarbeiter Steven Spielberg) oder „Pizza Delivery Boy“ in Larry Crowne (Regie von Tom Hanks). Da ist sein Vier-Episode-Bogen auf Maron Als sich erholsamer Süchtiger ist seine Serie reguläre Arbeiten an Fox’s Reichund sogar Auftritte auf Atlanta Und Bordeln Sie Ihre Begeisterung ein Zu seinem Namen.

Zugegeben, Hanks hat einen Sweet Spot, und dieser Sweet Spot beinhaltet „White Boy Rapper“. Diese Definition gilt definitiv für seine Arbeit in Laufpunktwo er Travis Bugg spielt, einen wichtigen Spieler auf den Wellen, obwohl er gelegentlich peinliche Entscheidungen außerhalb der Gänge hat, insbesondere seine Liebe zum Rappen in den sozialen Medien.

Das heißt, der Charakter von Travis ist tatsächlich bemerkenswert für die Tatsache, dass er anstatt aus einer privilegierten Familie zu kommen, ein einheimischer Jungen in Florida von bescheidenen Wurzeln ist. Noch wichtiger ist, dass Hanks ‚Arbeit in der Netflix-Serie so legitim lustig macht, wie vollständig er sie besitzt und sich voll und ganz für eine Weise auf die Rolle einsetzt, die den Charakter als fast eine Form der Selbstparodie ansieht.

Nehmen Sie seine erste große Szene im Piloten, als er einige Bars für seine Teamkollegen in der Umkleidekabine ausführt, einschließlich „Ich bin ein wahrer Schütze, als ob ich John Wilkes Stand/ Here besser meinen Schlauch greife, ich habe das Dach in Brand gesteckt.“ Als ein in Ausland geborener Teamkollege fragt, wer John Wilkes Stand ist, antwortet Travis: „Ich weiß nicht, Bruder. Ich habe Google Rhymes verwendet. “

https://www.youtube.com/watch?v=THA5BHMJOI4

Hanks ‚echtes Engagement für Rap ist, wenn auch nichts anderes, ziemlich authentisch-vielleicht war sein bisher größter Beitrag zur Popkultur, als er seinem Vater eine schöne klare Erklärung für die Fehde Kendrick/Drake anbot (zusammen mit anderen weißen Menschen, die möglicherweise verwirrt waren). Doch die Tatsache, dass er sich hier über sich lustig machen kann, spricht viel zu seiner Selbstbewusstsein.

Lustige Tatsache: Die zweite Folge von Laufpunkt Erwähnt Tom Hanks mit dem Namen, was bedeutet, im alternativen Universum, in dem diese Show stattfindet Invictus? “ Moment für die Serie. Und während wir die Art und Weise durchlaufen, wie die Realität in einer Netflix-Komödie biegt, sollte man natürlich nicht die fiktiven Wellen mit den realen Los Angeles Lakers vergleichen, selbst wenn der derzeitige Lakers-Besitzer/Präsident Jeanie Buss ausführender Produzent in der Show ist.

Gesamt, Laufpunkt Manchmal kämpft sich manchmal darum, den Ton zu finden, den er treffen möchte, zumal es die raueren Seiten seiner Charaktere enthüllt, während sie immer noch versuchen, gelegentlich herzerwärmende Moment zu spielen. Es steigt auch häufiger in ein Klischee hinab (mehr als ein paar Handlungspunkte erweisen sich als ziemlich vorhersehbar), ganz zu schweigen von zu schweigen davon, dass sie sich stark auf Slapstick als Krücke verlassen.

Dennoch beweist Hudson das Spiel (wie ich bereits sagte, ich bin im Grunde genommen ein Experte für Sportgespräche), und es gibt ein echtes Potenzial in diesem Ensemble – insbesondere Hanks. Zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere ist es schwer zu sagen, dass er viel über das hinausgeht, was wir bereits gesehen haben, aber es scheint, als ob er die Aufgabe immer versteht, wenn er solche Rollen übernimmt, und er hat keine Angst, der Witz zu sein. Und das sind Eigenschaften, die einen Schauspieler ziemlich weit im Leben führen werden. Egal wer seine Eltern sein könnten.

Laufpunkt Streaming jetzt auf Netflix.