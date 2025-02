Es braucht einen großen Mann, um zuzugeben, wenn er sich irren. Oder in diesem Fall braucht es einen dünnen, musterrollen Timothée Chalamet-Lookin-Arsch, um zuzugeben, wann er falsch liegt. In diesem Sinne – ja, ich habe mich geirrt. Gut, Timothée, du gewinnst. Trotz meiner besten Bemühungen habe ich Ihrem Charme erlegen.

Für eine Weile war mein einseitiges Rindfleisch mit einem steigenden Schauspieler, der keine Ahnung hatte, dass ich existierte, leicht genug. Ich hatte sogar Unterstützung in meinem mutigen (wenn auch letztendlich erfolglosen) Kreuzzug, da viele Leute im Internet meine Verachtung mit Memes, snarky Posts und Dunks bestätigen würden. Sicher, er könnte uns mit seiner Darstellung von Elio in Weinen bringen Rufen Sie mich bei Ihrem Namen anAber dann würden es alberne Paparazzi -Aufnahmen und wieder aufgetauchte Videos seiner Rap -Versuche und der High -School -Theater, um uns Hasser Treibstoff zu geben. Andere Leute – sind sie Freunde von mir, jedes Mädchen, mit dem ich jemals verabredet bin oder die meiste Zeit der Öffentlichkeit – könnte von solchen Dingen verzaubert worden sein. Nicht ich und mein Online -Kollegen Zyniker. Wir konnten durch ihn sehen – oder so dachten wir.

Und wir haben es versucht. Wir Wirklich versucht an unserer Angst festhalten. Er ist ein sehr hübscher Junge, der in jungen Jahren in Erfolg gekommen ist, was ihn zu einem perfekten Ziel für nicht provozierte Slams macht. Sein stilvolles New Yorker Gesichtshaar wurde aus den fleißigen Dirtbags im Mittleren Westen gestohlen, die es großartig machten. Er ist mit Kylie Jenner zusammen, einem Billionärmodell, das einer der wenigen Handvoll Menschen berühmter ist als er. Es fühlte sich nicht genau an, wenn wir unsere Witze knackten, und als bekannt wurde, dass er Bob Dylan in einem Biopic spielen würde, oh, wie wir uns auf ihn stürzten. Wir haben eine Katastrophe vorhergesagt und konnten es kaum erwarten, zu sehen, wie sie sich abspielt.

Aber Scheiße, Mann, haben wir uns geirrt. Als Ein vollständiges Unbekanntes näherte sich, ich machte wie alle anderen, die ich kannte und fiel in das Universum von von Düne. Verdammt, vielleicht hat dieser Typ eine Sauce.. Wonka bot mir und meinen Kameraden mit etwas mehr Munition, aber es hat uns geholfen, einen Kampf in einem Krieg vor langer Zeit zu gewinnen.

Im vergangenen Jahr oder so hängte ich endlich die weiße Flagge.