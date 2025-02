Das lautere Festival hat seine Aufstellung von 2025 in vollem Umfang enthüllt. Das viertägige Louisville Fest zeigt Headliner Slayer, Deftones, Avenged Sevenfold und bringt mir den Horizont unter mehr als 160 Acts.

Das Festival findet vom 18. bis 21. September auf dem Highland Festival Gelände des Kentucky Exposition Centers statt, wobei die Tickets jetzt über die lautere Website als Life erhältlich sind. Zu den sekundären Headlinern zählen Rob Zombie, Marilyn Manson, Sleep Token, Breaking Benjamin, Bad Omens, A Perfect Circle, $ Uicideboy $ und Evanescence.

Der Donnerstag (18. September) wird Slayer Rob Zombie (Performing White Zombie’s Astro-Creep: 2000 zu Ehren seines 30. Jubiläums) und Marilyn Manson, der von Lamb of God, Down, Cavalera (auftreten Chaos Anzeige), Cannibal Corpse, Exodus, Lorna Shore, Kadaver, kommunaler Abfall und mehr.

Am Freitag (19. September) war Aveng Sevenfold (nur US -Headliner -Show von 2025), Schlaf -Token und Breaking Benjamin eine Rechnung, die Mudvayne, Spiritbox, Dream Theatre, Insane Clown Posse, Hateebreed, Dayseeker, Hollywood Untode, Whitechapel und andere umfasst.

Samstag (20. September) wird Deftones, Bad Omens und einen perfekten Kreis zusammen mit Steintempelpiloten, Säurebad, ich herrschen, bewegungslos in weißen, schwarzen Schleierbräuten, Trivium (Leistung Aufstieg in vollem Umfang) Maschinenkopf, Cypress Hill, Kittie, Chiodos, Lethlive. Und mehr.

Bringen Sie mir den Horizont, $ uicideboy $ und Evanescence werden das Fest am Sonntag (21. September) abschließen und eine Aufstellung mit lockerem, drei Tagen, Schlachtung, Lohnkrieg, Flyleaf, The Dillinger Escape Plan, Bruce Dickinson, Testament, Glassjaw und mehr aufweisen.

„Laut lauter als das Leben war es immer darum, die Zukunft von Rock und schwerer Musik zu präsentieren und gleichzeitig die Legenden zu ehren, die den Weg ebnen“, erklärte Danny Wimmer von Promoter Danny Wimmer Presents. „Bands wie Bring Me the Horizon, Sleep Token, Bad Omens, $ Uicideboy $, bewegungslos in Weiß, Spiritbox, I Prising, Slaught to Preg to Prego, Lorna Shore, Lohnkrieg, Tagesseeker und LoTed Lose, werden nicht nur auftreten – sie definieren die nächste Generation von Headlinern.“

Er fügte hinzu: „Gleichzeitig haben Pioniere wie Slayer, Deftones, ein perfekter Kreis und Avenged Sevenfold den Standard festgelegt und beweisen, dass sich diese Musik immer weiterentwickelt. Hier kollidieren die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der schweren Musik. “

Die vollständige Aufstellung 2025 ist auf dem Poster unten zu sehen, wo Sie feststellen, dass ein Mystery Act für den Sonntag noch bekannt ist.