Einige Jahre fühlt es sich so an, als wären die Gewinner der Oscars weit vor der tatsächlichen Zeremonie vorbestimmt. Im Jahr 2025 ist die Vorhersage, wer bei den 97. jährlichen Academy Awards gewinnen wird, in der Luft viel mehr. Sogar die Experten sagen Folgendes: „Können Sie sich an eine Saison erinnern, in der es jemals so viel gegen den Platz Nr. 1 ausgetauscht hat? Die Menge, mit der sich alle über die Frontleiter so sicher waren, und dann würde es sich in den nächsten Tagen ändern “ Geier.

Wer waren die Spitzenreiter, als die Akademie tatsächlich über die diesjährigen Auszeichnungen stimmte? Das versuchen wir zu erraten. Diese Herausforderung anzunehmen, Folge hat eine eigene Crew von Experten zusammengestellt: dieser bescheidene Unterhaltungsredakteur, ein professioneller Wettexperte (James Leyfield von Casinos.com) und ein stimmberechtigtes Mitglied der Akademie der Künste und Wissenschaften (auch bekannt als Ampas), das darum gebeten hat, anonym zu bleiben.

Unten finden Sie alle unsere Tipps. Da wir uns nur um das Drama befinden, beginnt dies mit unseren Vorhersagen für die kleineren Auszeichnungen, bevor sie sich zum besten Bild aufbauen.

Schreiben (Originaldrehbuch)

James ‚Vorhersage: Sean Baker, Anora

Ich denke, es wird sein AnoraDas Jahr – und ein bester Original -Drehbuch -Sieg kann dazu eine Rolle spielen.

Liz ‚Vorhersage: Sean Baker, Anora

Betrachten Sie die diesjährigen Nominierten, Anora Es fühlt sich an, als hätte es zumindest den Schwung, hier zu gewinnen-und es wird wohlverdient sein, da Sean Bakers Drehbuch eine echte Achterbahn von Romantik und Verrat ist.

Vorhersage des AMPAS -Wählers: Coralie Fargeat, Die Substanz

Zweifellos. Zweifellos. Es ist das kreativste. Und ich habe den Film ehrlich gesagt nicht vergessen, seit ich ihn gesehen habe. Es steckt für immer in meinem Kopf. Für mich ist es keine Konkurrenz.

Schreiben (angepasste Drehbuch)

James ‚Vorhersage: Peter Straughan, Konklave

Halleluja! Diese Auszeichnung sieht zu haben scheint Konklave‚S Name darauf. Der Film gewann das beste Drehbuch bei den Golden Globes und dank Peter Straughans Schreiben am BAFTAs am besten angepasstes Drehbuch. Jedoch, Nickeljungen Ich hoffe, während der Zeremonie am Sonntag ein Wunder zu führen: Ich lage immer noch Konklave Um es zu schleichen, aber Joslyn Barnes und Ramell Ross ‚Drehbuch gewinnt an das Drehbuch.

Liz ‚Vorhersage: Peter Straughan, Konklave

In einer gerechten Welt würde dies gehen Nickeljungen. Aber das ist wahrscheinlich KonklaveAngesichts der Tatsache, dass keiner der anderen Kandidaten den gleichen besten Bilddynamik hat. (Es ist auch eine sehr solide Adaption, ein Drehbuch, das sich mit sauberer Präzision durch seine Geschichte bewegt.) Dies ist eine weitere Kategorie, in der IF ist Ein vollständiges Unbekanntes Siege, seine besten Bildwidrigkeiten verbessern sich immens.

Vorhersage des AMPAS -Wählers: Nickeljungen

Dieser war für mich schwieriger, weil es einige wirklich gute Anpassungen gab, denke ich. Aber insgesamt nur die Erfahrung, die Sie mit dieser Anpassung gemacht haben – es ist Nickeljungen. Das fiel mir am meisten auf. Es ist so anders und so erfrischend. Es verdient diese Anerkennung wirklich.