Die Vans Warped Tour kehrt 2025 in großem Maße zurück, da das legendäre Punk-Festival drei zweitägige Veranstaltungen in Washington, DC, durchführt. Long Beach, Kalifornien; und Orlando, Florida. Nach Wochen, in denen Künstler eine Handvoll nach einer Zeit mit lustigen Social-Media-Posts ausgelöst wurden, enthüllten die Organisatoren der Festival am Mittwoch (26. Februar) schließlich die nahezu vollständigen Aufstellungen für alle drei Städte.

Wir sagen „nahezu vollende“ Aufstellungen, weil es noch einige Slots auf allen drei Festivalplakaten gibt, die ein Rätsel bleiben, da einige weitere Acts bis zum 19. Mai für jede Stadt enthüllt werden. Die Bänder sind in alphabetischer Reihenfolge auf den Plakaten aufgeführt, ohne dass ein klarer Headliner aufgeregt sind.

Zu den bemerkenswerten Namen des Washington, DC Fest – das am 14. und 15. Juni auf dem Festivalgelände auf dem RFK -Campus stattfindet – sind alle Zeiten niedrig und fragen Alexandria, Avril Lavigne, Bowling für Suppe, Fischknochen, Eis neun Kills, weniger als Jake, von Mäusen & Männern, Pennywise, Sinne, einfaches Plan, Slaggut, Slather, Sublime, Sublime.

The Long Beach edition is set for July 26th & 27th at the Downtown Shoreline Waterfront, and features A Day to Remember, Asking Alexandria, Better Lovers, Black Veil Brides, Body Count, Bowling for Soup, Escape the Fate, Fever 333, Gogol Bordello, Hawthorne Heights, Ho99o9, Ice Nine Kills, Less Than Kake, letlive., Mod Sun, Pennywise, Senses Fail, Simple Plan, Slaughter to Die All-American lehnt, die Unterbrecher und andere.

Schließlich ist das Orlando Fest für den 15. und 16. November auf dem Camping -Campus des Camping World Stadium angesiedelt und beinhaltet einen Tag, an dem er sich erinnern kann, Alexandria, bessere Liebhaber, schwarze Schleierbräute, abtropfen, in Rückwärts fallen, Helden der Fitnessklasse, weniger als Jake, Pennywise, die Interruperer, Donnerstag, Yellowcard und mehr.

Warped Tour, gegründet von Kevin Lyman, landete von 1995 bis 2018 als Reisefestival und hilft dabei, zahlreiche Punkrock-, Hardcore-, Pop -Punk- und Metalcore -Acts während seiner gesamten Geschichte ins Rampenlicht zu stellen. Im Jahr 2019 veranstaltete Lyman eine Warped Tour in drei Städten zum 25 -jährigen Jubiläum, nachdem er sich 2018 als Reisefestival als Reisefestival beendet hatte.

Die 2025 -Ausgaben markieren die ersten Warped Tour Festivals seit sechs Jahren. Siehe die nahezu vollständigen Aufstellungsplakate unten.