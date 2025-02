Michelle Trachtenberg, die Schauspielerin, die am besten für ihre Rollen bekannt ist Buffy the Vampire SlayerAnwesend KlatschmädchenUnd Harriet der Spionist im Alter von 39 Jahren gestorben.

Laut ABC News wurde Trachtenberg am Morgen des Mittwochs, dem 26. Februar, von ihrer Mutter tot aufgefunden. Ihre Todesursache war nicht sofort bekannt, wird aber nicht als misstrauisch untersucht. Sie hatte sich kürzlich auch einer Lebertransplantation unterzogen.

Tratenberg wurde am 11. Oktober 1985 in New York City geboren und begann ihre Schauspielkarriere in jungen Jahren. Sie gab ihr Fernsehdebüt im Alter von 3 Jahren und erschien in einer Wisk -Anzeige, die der erste von mehr als 100 Werbespots sein würde.

Trachtenbergs erste große Rolle war im Nickelodeon Classic Die Abenteuer von Pete & Pete als Nona F. Mecklenberg, der beste Freund des jüngeren Pete. Im gleichen Zeitraum von 1994 bis 1996 spielte sie auch Lily Montgomery on Alle meine Kinder.

Dieser Erfolg mit kleiner Bildschirm trug Trachtenberg bei der Titelrolle in 1996 in den Jahren 1996 bei Harriet der Spionobwohl sie sich nicht von ihren TV -Ursprüngen entfernen. In den nächsten Jahren spielte sie neben Bronson Pinchot und Ed Begley Jr. in der CBS -Sitcom Meego und war ein Diskussionsteilnehmer der Nickelodeon Game Show Finde es heraus.

Nach einer Rolle als Matthew Brodericks Nichte in Inspektor GadgetTrat Trachtenberg der Besetzung von bei Buffy the Vampire Slayer Als Dawn Summers die jüngere Schwester des gleichnamigen Protagonisten (gespielt von Sarah Michelle Gellar).

Während der Hauptrolle Buffy In den frühen Aughts veranstaltete Trachtenberg auch die Discovery Kids Series Wahrheit oder Angst. Als beide Stationen endeten, spielte sie einen Gastbogen als Celeste in Sechs Fuß unter.

Mitte der 2000er Jahre kehrten Trachtenbergs Rückkehr auf die Leinwand mit Rollen in Filmen, die von anerkannten Filmen wie reichen Schönes Ohio Und Mysteriöse Haut zu leichteren Tarif wie möglich Eurotrip Und Eisprinzessin.

Ihre nächste Reihe von TV Klatschmädchen und ein Fünf-Episoden-Cameo in Unkraut. Andere Credits in ihrer Karriere sind Auftritte in RoboterhuhnAnwesend Schläfrige MuldeUnd Barmherzigkeit.